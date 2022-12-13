烏克蘭重建 商機浮現

俄烏戰爭至今仍無結束的跡象，但已有資產管理業者開始試探烏克蘭的重建商機，可能為這個國家被摧毀的基礎建設和經濟提供必要的資金。

英國金融時報（FT）報導，基輔官員已多次走訪倫敦，推銷對烏克蘭的投資。據世界銀行和歐盟執委會估計，烏克蘭的重建可能需耗資3,490億美元。

雖然有些投資人對烏克蘭戰前的貪腐紀錄感到擔憂，而且也不太可能在戰爭結束前就開始投資，但有些資產管理公司已在研究對烏克蘭本土及歐洲公司的潛在投資，這些公司是急需材料和設備的潛在供應商。

Skagen基金投資總監莫里斯表示：「我們需要抱持希望和做好準備。在這種悲慘情況下很難想到投資機會，但對積極型價值投資人來說，這場戰爭的正面結果將帶來許多機會…我們寧可超前部署也不願落後。」

至今為止，提供給烏克蘭的資金大多來自政府或歐洲復興開發銀行（EBRD）等國際公共金融機構，自2月開戰來已籌得14億歐元。