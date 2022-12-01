德國聯邦議院：烏克蘭1930年代大飢荒是種族滅絕

德國聯邦議院周三（11月30日）批准了一項決議，承認烏克蘭1930年代的“大飢荒”為種族滅絕。在蘇聯領導人斯大林的高壓統治之下，有300多萬烏克蘭人死於這場飢荒。

該決議由總理肖爾茨領導的執政聯盟中的三個政黨和主要反對黨共同提交給聯邦議院。經過辯論之後，該決議以舉手方式投票通過。其他兩個反對黨投了棄權票。烏克蘭駐德國大使也親臨了辯論。

幾天前，烏克蘭人紀念了飢荒開始90周年。

該決議指出，“大批民眾死於飢餓並不是糧食歉收的結果；斯大林領導的蘇聯政治領導層應對其負責”。決議認為，所有和烏克蘭有關的東西都被斯大林“深深懷疑”，並強調，“整個烏克蘭都受到飢餓和鎮壓的影響，而不僅僅是其糧食產區”。

決議說，“從今天的角度來看，在歷史和政治上歸類為種族滅絕是顯而易見的，德國聯邦議院贊同這樣的歸類。”

“這種恐怖的根源在克裡姆林宮——在那裡，獨裁者作出了殘酷的決定，用武力推行集體化，造成了飢荒。”執政黨之一綠黨的議員議員瓦格納（Robin Wagener）在聯邦議會說，“飢餓造成的殺戮，其目的也是對烏克蘭民族身份、烏克蘭文化和語言的政治壓制。” 他說，“歷史與今天的相似之處是不可忽視的。”

在俄羅斯入侵烏克蘭九個月後，其他一些發言者也表達了這一觀點。

保守的反對黨議員烏爾裡希(Volker Ullrich)說：“俄羅斯目前對烏克蘭的侵略戰爭就延續了這個歷史傳統。 ”

爭議觀點：斯大林是否蓄意屠殺烏克蘭人？

關於飢荒是否構成“種族滅絕”，學術界仍然存在分歧，主要問題是斯大林是否蓄意屠殺烏克蘭人，以鎮壓反對蘇聯的獨立運動；或者飢荒是否主要是官方無能和自然條件的結果。無論如何，“大飢荒”為烏克蘭人對蘇維埃俄國的統治埋下了揮之不去的怨恨。

根據基輔大飢荒博物館的資料，到目前為止，除了烏克蘭之外，還有16個國家承認這場飢荒是種族滅絕行為。這些國家是：澳大利亞、厄瓜多爾、愛沙尼亞、加拿大、哥倫比亞、格魯吉亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、墨西哥、巴拉圭、秘魯、波蘭、葡萄牙、美國和梵蒂岡。其他一些國家，包括阿根廷、智利和西班牙，都譴責它是“滅絕性的行為”。

上周，教皇方濟各將烏克蘭人當下的痛苦與1930年代“斯大林人為造成的種族滅絕”聯系起來。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zalenskyy)在周三的夜間視頻講話中對德國聯邦議院批准決議表示歡迎。

“這是一個為了正義、為了真相的決定。”澤連斯基說，“而且這是向世界上許多其他國家發出的一個非常重要的信號，即俄羅斯改寫歷史的倒行逆施不會得逞。”

周三的決議還呼籲德國政府努力反對“任何傳播俄羅斯單方面歷史敘述的企圖”，並繼續支持當前戰爭的受害者烏克蘭。

決議指出，烏克蘭的飢荒發生在歐洲發生大規模反人類罪行的時期，其中包括納粹大屠殺。

聯邦議員們還強調，他們無意淡化德國的歷史，包括納粹對蘇聯犯下的罪行。執政黨之一社民黨的議員海因裡希（Gabriela Heinrich）說：“德國的過往歷史賦予我們一種特殊的責任，那就是在國際社會中識別侵犯人權的罪行，並為追究這些罪行而開展工作。”

周三的決議不具有法律約束力，也不要求政府為此采取行動。但外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）對倡導這一決議的議員們表示感謝。

（美聯社等）

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