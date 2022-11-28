俄烏戰事後遺症 過境印度候鳥減少

戰爭也讓候鳥成為受害者。印度鳥類專家發現，今年從北方過境當地的候鳥數量明顯減少，而且時間也延後將近1個月。對此，專家認為，應該與炸彈轟炸所造成上方空氣污染有關。

數量比記錄少許多

據《印度時報》報導，往年北極一帶入冬後，來自俄羅斯的候鳥便會成群飛往印度北阿坎德邦的赫爾德瓦爾過冬，不過，印度古魯庫爾康格里大學鳥類學家巴特表示，今年過境候鳥數量比往年紀錄少很多，而且抵達時間慢了至少3週。他表示，「俄羅斯與烏克蘭衝突出現砲擊與轟炸，已讓空氣呈現極度有害。輻射量也上升，對候鳥來說相當有害。」

空氣品質不利候鳥

另外，候鳥交配季幾個月前已經開始，但是俄烏上空高溫、煙霧及有毒的塵霾恐怕對鳥類造成極大影響，甚至造成死亡。

往年，來自俄羅斯、蒙古與中國及西藏周遭地區的候鳥會長途飛行至印度過冬。當候鳥的棲息地在10月開始降雪後，牠們便會開始長達數個月與數萬公里的遷徙，最後抵達印度、孟加拉、緬甸與斯里蘭卡等地。

巴特指出，「已知19%鳥類每年會遷徙，通常會抵達印度的鳥類包括黃麻鴨、赤嘴潛鴨、尖尾鴨、鶺鴒與火鶴等。」

印度保護候鳥安全

據《衛報》報導，印度東北部地區的阿薩姆邦、那加蘭邦與曼尼普爾邦也已禁止使用槍支和空氣槍並沒收彈射器和網子，以便保護在秋季會抵達印度再抵達南非的阿穆爾隼。阿穆爾隼抵達時相當壯觀，龐大鳥群降落在樹木、柵欄、電線桿、灌木叢與房屋上，瞬間天空變得灰暗無光。

這些鳥類從俄羅斯和中國繁殖地長途飛行後，每年都會在印度短暫休息。之後阿穆爾隼經過持續數週休息後又再度出發並經過阿拉伯海，一路抵達1萬多公里外氣候溫暖的非洲南部。

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