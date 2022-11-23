基輔市長：「二戰以來最糟的冬天」

基輔市長克裡琴科對烏克蘭首都300萬居民的前景感到悲觀。在俄羅斯的炮擊下，基輔的能源基礎設施遭到嚴重破壞。

克裡琴科對德國《圖片報》表示：「這是二戰以來最糟糕的冬天。」

他警告稱，基輔及其市民必須為低溫下大範圍停電的「最壞情況」做好准備，在此情況下，首都的部分地區將不得不撤離居民。「但我們不想要走到那樣的地步。」

克裡琴科指控俄羅斯總統普京試圖恐嚇烏克蘭人民，通過攻擊民用基礎設施迫使其離開首都。

「普京想要恐嚇人民，在沒有照明的地方受凍」，借此對烏克蘭總統澤連斯基施壓。「但他不會如願。我的印象是人們只會變得更憤怒、更加堅定。我們不會像普京期望的那樣死去或逃跑。」

與此同時，克裡琴科請求德國立即運送發電機、防護服和人道主義物資。

克利琴科表示，基輔發生了數次爆炸，基礎設施被擊中，但並未提供細節。該市過去幾周內多次成為俄軍襲擊的目標。

歐洲議會認定俄羅斯為「恐怖主義資助國」

歐洲議會周三認定侵略烏克蘭的俄羅斯為「恐怖主義資助國」。

「俄羅斯聯邦對烏克蘭平民實施蓄意攻擊和暴行、破壞民用基礎設施，以及其他對人權和國際人道主義法的嚴重侵犯，構成了恐怖行為。」歐洲議會在決議中如此寫道。

烏克蘭總統澤連斯基對決議表示歡迎。他在推特上寫道，俄羅斯必須在所有層面受到孤立，「以結束其在烏克蘭和全球的長期恐怖主義政策。」

歐洲議會的決議在很大程度上只具有象征性，因為歐盟並沒有相應的法律框架能支持該決議。

迄今已有五個歐盟國家-波蘭、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛-宣布俄羅斯為資助恐怖主義的國家。

醫院遇襲造成嬰兒死亡

據扎波羅熱地區的軍事負責人斯塔魯赫（Oleksandr Starukh）表示，俄羅斯夜間的導彈襲擊擊中扎波羅熱的一家醫院，導致一名幼童死亡。他周三在社交媒體Telegram上寫道：「我們的心被痛苦淹沒。一名剛來到這個世界上的嬰兒遭到殺害。」

斯塔魯赫表示，救援人員已出動至醫院遇襲的小鎮維爾揚斯克（Vilnjansk）。

臨近的頓涅茨克和第聶伯羅地區也遭到俄羅斯襲擊。

英國：俄羅斯的伊朗制武器將告罄

英國國防部周三表示，自9月起俄羅斯可能已經對烏克蘭出動數百架伊朗制造的無人機。該部門在每日戰況更新中指出，「俄羅斯將這些武器大量運用在戰略軍事目標以及烏克蘭電力網絡上」，莫斯科「可能幾乎用盡現有庫存，或許會尋求補給。」

肖爾茨談能源、烏克蘭

德國議會周三就2023年預算展開「一般性辯論」，烏克蘭戰爭引發的歐洲能源危機成為重點關注議題。

德國總理肖爾茨表示，德國的能源形勢已經得到控制，經歷俄羅斯入侵烏克蘭所導致的危機後將，德國將變得更強大。

「我們正在排除能源和貿易政策的失敗，這些失敗導致我們單方面格外依賴俄羅斯和中國。」

（美聯社、法新社、德新社、路透社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】