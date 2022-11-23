政府不賣無人機 美國會助烏克蘭施壓

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國國會呼籲政府對烏軍售無人機，協助烏克蘭反制俄軍無人機攻勢。（Photo by Boevaya mashina on Wikimedia Commons under CC 4.0）
美國國會呼籲政府對烏軍售無人機，協助烏克蘭反制俄軍無人機攻勢。（Photo by Boevaya mashina on Wikimedia Commons under CC 4.0）

無人機將成為烏克蘭打敗俄羅斯的關鍵武器？美國跨黨派16位參議員22日呼籲拜登政府出售先進的灰鷹無人機給烏克蘭，以協助其對抗俄羅斯。但政府擔心其火力與續航力恐會讓俄烏衝突升溫。烏克蘭總統澤倫斯基曾表示擔心俄軍在冬天會加強攻擊，屆時缺乏能源的烏克蘭將難反擊，需無人機火力支援。

美國會施壓政府

根據《半島電視台》報導，參議院跨黨派16位參議員22日遞交連署案，要求國防部長奧斯汀要在30日前對國會解釋為何不出售烏克蘭灰鷹無人機，即使拜登政府過去曾解釋，由於灰鷹的作業範圍達高空8800公尺，且續航力達24小時，軍援恐加劇雙方衝突，但國會仍對政府步步進逼。

商業內幕》提到，由於俄羅斯頻頻以自殺式無人機摧毀烏克蘭重要基礎建設，並傷害平民，烏克蘭遂積極向美國要求軍援無人機，以打擊俄羅斯的空中優勢。澤倫斯基也發表演說稱，俄羅斯將冬天低溫作為「大規模毀滅性武器」，透過摧毀境內發電廠讓烏克蘭屈服，目前已有50%能源基礎建設遭俄軍摧毀，美國並未答應支援。

經援持續挹注

不過美國在其他方面的軍援並未減緩，未來幾周烏克蘭將會陸續收到由美國提供的45億經濟援助，還有歐盟25.8億美元的「總體經濟援助（MFA）」，歐盟自俄烏開戰以來已援助烏克蘭67億美元，而加拿大也宣布要制裁支持俄羅斯總統普丁的白俄羅斯，包括總統在內22名官員與16家企業的金流將遭凍結。

目前烏克蘭雖然在俄軍退出戰略要地赫爾松後大幅推進，但俄羅斯近日又以無人機猛烈攻擊，兩軍交火還一度波及波蘭，導致G20開會時西方國家非常緊張，但目前已判定並非俄羅斯軍方攻擊波蘭。不過俄軍一直大規模攻擊烏克蘭的基礎建設，隨著冬天氣溫降低，俄烏戰事恐再起變化。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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