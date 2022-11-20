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烏核電廠又遭砲擊 國際原能總署籲設停火區

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
烏克蘭札波羅熱核電廠。（路透）
烏克蘭札波羅熱核電廠。（路透）

國際原子能總署（IAEA）表示，根據派駐團隊20日回報，烏克蘭南部札波羅熱核電廠附近遭遇砲擊，國際原子能總署署長葛羅西對俄烏發出緊急呼籲，希望雙方確保核電廠安全。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，目前被俄軍控制。國際原子能總署在聲明中表示，派駐札波羅熱核電廠的專家回報，新一波砲擊非常接近核電廠，在當地時間20日早上就聽見了十幾次爆炸，幸好目前未對核電廠造成安全威脅。

國際原子能總署署長葛羅西發表聲明說：「不管發動攻擊的是誰，都必須立即停止。我說過很多次，這是在玩火！」

葛羅西曾與俄烏兩國交涉，試圖在核電廠附近設立「停火區」，但至今俄烏仍未達成共識。葛羅西表示，他將持續努力與兩國溝通，直到停火區設立。

俄國外交部20日發表聲明，指控烏克蘭發動砲擊，並稱烏克蘭「意圖在札波羅熱核電廠周遭製造人為災難」。聲明說，在烏克蘭19至20日的接連砲擊後，該區核輻射數值仍在正常範圍內。

俄國外交部表示，國際原子能總署與俄羅斯國家原子能公司將聯手調查核電廠受損狀況。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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