基輔恐面臨全面停電 英情報稱：俄羅斯正重整軍隊

根據來自基輔的消息，由於俄羅斯的侵略，烏克蘭約有30%的領土被埋下地雷。烏克蘭國家緊急服務處在其網站上指出，與戰爭開始前相比，烏克蘭領土上的雷區和地雷數量增加了10倍。

根據國際反地雷組織（ICBL）的最新數據，俄羅斯在烏克蘭至少放置了七種不同類型的在國際上被認定為非法的地雷。目前在赫爾松和米科拉夫解放區，爆炸裝置的清除工作正在繼續，需要排雷的土地面積約8000平方公里。

頓涅茨克戰況仍激烈 烏陷入能源癱瘓

烏克蘭總統澤倫斯基在每天的視訊講話中表示，俄烏雙方在烏克蘭東部頓涅茨克地區的激烈戰鬥仍在繼續。他也指出，在俄羅斯對烏克蘭的能源和電力系統進行大規模攻擊後，全國各地的技術人員正在努力恢復電力供應。然而，目前在該國17個地區和首都基輔的電力供應仍然受限。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Schmyhal）向歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，烏克蘭需要歐盟在能源領域提供額外的支持，在財政方面也需要協助。

基輔可能面臨全面停電

基輔市政府警告，由於俄羅斯對能源基礎設施的攻擊，電力供應有可能全面崩潰。該市的城市管理局副局長Mykola Poworoznyk在一次電視講話中說：「我們正在為各種情況做準備，包括完全停電。」烏克蘭當局表示，他們沒有考慮疏散城市居民。

情報：莫斯科正為進一步進攻做準備

根據英國國防部的每日情報，烏克蘭境內的俄羅斯部隊正準備進一步的攻勢。最新情報顯示，俄羅斯部隊從第聶伯河西岸撤出後，正集中精力在其佔領的大部分地區進行重組。評估報告指出：「其中一些地點距離前線有60公里之遠，這表明俄羅斯正在為再次進攻烏克蘭做準備。

烏軍火公司欲與北約國家合作

烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）希望與至少六個北約成員國一起生產重型武器和軍事裝備。該公司在其網站上宣布，已經與波蘭、法國、丹麥、捷克和其他一些國家簽署了協議。該公司也提到，將成立聯合防務公司，並建立彈藥的生產線。此外，

Ukroboronprom還表示，將聯合生產裝甲車和多管火箭炮，並開發新的高科技武器。預計會利用現有的工廠生產上述裝備，並且在安全的地方建立新的設施。

（綜合報導）

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