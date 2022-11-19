數百萬烏克蘭人被斷電 APEC大多數國家譴責俄羅斯入侵烏克蘭

（德國之聲中文網）由於俄羅斯周四（11月17日）對烏克蘭電網進行轟炸，數百萬烏克蘭人在周五開始用不上電。這是繼周二的電網轟炸之後的進一步破壞。此時，基輔和其他一些烏克蘭城市迎來了今冬第一場雪。

烏克蘭總統澤連斯基周四說：「目前，超過1000萬的烏克蘭人無電可用。」這幾乎佔到了烏克蘭戰前人口的四分之一。澤連斯基說，這次轟炸中，敖德薩、文尼察、蘇梅和基輔等地區遭受的打擊最大，許多城鎮都報告了傷亡情況。

烏克蘭軍方周五（11月18日）報告在過去24小時內擊落了兩枚巡航導彈、五枚空射導彈和五架伊朗制造的Shahed-136無人機。

除了電網癱瘓之外，烏克蘭其他能源基礎設施也受到空襲的影響。烏克蘭國家能源公司Naftogaz的負責人切爾尼紹夫(Oleksiy Chernyshov)說，俄羅斯在烏克蘭東部「對天然氣生產基礎設施發動了大規模攻擊」。

俄羅斯國防部周五表示，其周四的空襲目標是能源基礎設施和它聲稱的「導彈製造設施」。

APEC大部分國家譴責俄羅斯發動侵略戰爭

在泰國曼谷參加亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會的21個國家發表了一份聯合聲明，其中大多數成員國「以最強烈措辭」譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。

聯合聲明寫道：「大多數成員國強烈譴責對烏克蘭的戰爭，並強調它正在製造巨大的人類痛苦，並加劇全球經濟中已有的脆弱性。」

但是，聲明補充說，「對局勢和制裁還有其他看法和不同評估」。

該聲明使用的措辭與兩天前在印度尼西亞巴釐島發表的G20聯合聲明幾乎相同。

參加此次會議的法國總統馬克龍告誡亞洲國家，「這場戰爭也是你們面臨的問題」。他敦促亞洲國家對譴責俄羅斯入侵烏克蘭形成「越來越多的共識」。他說，法國希望建立一個更強大的反對戰爭的全球共識，以防止不同地區發生更多的動盪。

瑞典發現北溪管道被破壞的證據

一位瑞典檢察官周五（11月18日）表示，該國調查人員在北溪管道受損現場發現了爆炸物的痕跡。

瑞典安全局說：「這是一起嚴重的破壞案件。」並表示，「爆炸對天然氣管道造成的廣泛破壞已被記錄在案」。

瑞典當局在其調查結果中沒有指責任何國家或其他實體。

北溪1號管道是歐盟國家從俄羅斯進口天然氣的主要通道。9月發生的水下爆炸使該管道停運，並加劇了俄羅斯入侵烏克蘭造成的能源危機。

（路透社、法新社、美聯社、德新社）

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