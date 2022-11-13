新聞眼／俄撤離赫松 普亭大挫敗 面臨強硬派更大壓力

俄軍撤離烏克蘭南部城市赫松，烏軍則以收復失土之姿光榮進城。俄國進軍烏克蘭八個多月，在開戰初期即占領赫松，甚至在今年九月被俄國強納為領土，俄軍此刻撤守，是戰爭以來最大挫敗之一，俄國總統普亭勢必面臨國內強硬派更大壓力。

普亭在二月廿四日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，三月三日就控制赫松。俄國九月下旬在赫松、札波羅熱、盧甘斯克及頓內次克舉行入俄公投，並立即與四地的親俄傀儡官員簽署合併協議。

赫松是俄烏戰爭中俄軍占領的唯一一座區域首府都市，如今卻撤退，對莫斯科當局無疑是羞辱的挫敗。克里姆林宮的國家宣傳機器將赫松撤退形容為「勇於行動」，宣稱這是為了重整軍力及避免損失下，必要且明智的決定。

美國參謀首長聯席會議主席密利指出，俄烏雙方在戰爭期間的傷亡可能各有十萬人之多。

烏克蘭政府稍早宣稱，俄國國防部宣布撤離赫松可能是欺敵訊息，是引誘烏軍的陷阱。美國智庫「戰爭研究所」報告分析，根據俄國部隊、經濟資產及其他指標，這不太可能是陷阱，「俄國官員應該預期並準備好，若無法欺敵，就要撤退」。

美國智庫「外交政策研究所」資深研究員李伊認為，俄軍撤離赫松「對烏克蘭而言是得來不易的勝利」，問題是俄軍是否能夠拋下重裝備離開。俄軍九月初在東北部倉皇敗退，沿路留下武器，相當狼狽。

俄軍士氣益發低落，在國內更引發強硬派人士嚴厲批評。紐約時報報導，許多俄國部落客和軍事分析家表達批判、挫折或支持等各種複雜情緒，甚至有人宣稱「這是一九九一年（蘇聯解體）以來最慘烈的軍事挫敗」。

反觀烏克蘭軍隊則是愈戰愈勇，九月初在東北部展開一波大反攻，收復第二大城哈爾科夫所在的地區，如今拿回赫松，士氣更加旺盛。烏軍連傳捷報，也有助基輔當局向西方爭取更多支援。