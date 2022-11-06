伊朗首度承認 曾向俄羅斯提供無人機

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）周六表示，該國曾經向俄羅斯提供"少量"無人機，但時間是在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的幾個月前。

他還指責部分西方國家誇大其詞稱伊朗向俄羅斯提供導彈和無人機。

“導彈的部分完全是錯誤的。”伊通社（IRNA）引述阿卜杜拉希揚稱：“無人機的部分是真的。我們是在烏克蘭戰爭發生的數月前向俄羅斯提供了少量的無人機。”

今年10月，兩名伊朗高層官員及兩名伊朗外交官曾對路透社表示，伊朗還承諾提供俄羅斯地對地導彈，此外還將供應更多無人機。

《華盛頓郵報》10月16日曾報道稱，伊朗正准備向俄羅斯輸送導彈。

這是伊朗首次承認向俄羅斯提供無人機。烏克蘭及其西方盟友指控俄羅斯最近幾周使用伊朗制造的無人機襲擊烏克蘭，但遭到德黑蘭駁斥。

本周稍早前，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）批評相關指控“毫無根據”，並重申伊朗對戰爭保持中立立場。美國及其在安理會中的西方盟友呼籲聯合國秘書長古特雷斯調查俄羅斯是否用伊朗無人機攻擊烏克蘭平民。

烏克蘭在近幾周通報稱，針對民用基礎設施的無人機襲擊事件激增，特別是針對發電站和水壩的攻擊，而且使用的是伊朗制造的"見證者-136"無人機（Shahed-136）。俄羅斯則否認用伊朗無人機襲擊烏克蘭。

阿卜杜拉希揚周六承認向俄羅斯提供無人機的同時還強調，伊朗對俄羅斯在烏克蘭使用無人機一事毫不知情，而且該國仍然致力於制止沖突。

他表示上周已與烏克蘭外長通過電話，雙方同意若烏克蘭若找到俄羅斯在烏使用伊朗無人機的證據將會提供給伊朗。“如果證明俄羅斯將伊朗無人機用於烏克蘭戰爭，我們不會無動於衷。”

基輔指稱，迄今已有約400架伊朗制無人機被用於襲擊烏克蘭平民及基礎設施，而莫斯科已經訂購約2000架無人機。

鑑於伊朗涉嫌向俄羅斯輸送武器，基輔九月決定降低與德黑蘭的外交關系級別。歐盟及英國十月下旬則宣布制裁涉嫌向俄羅斯提供無人機的三名伊朗高級將領及一家伊朗無人機制造商。

（路透社、美聯社、法新社）

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