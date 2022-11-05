「來世再做朋友」日籍戰友PO文哀悼曾聖光：我會和他靈魂戰到最後

25歲的台灣志願軍曾聖光投入俄烏戰爭，不料在盧甘斯克地區與俄軍作戰時陣亡，成為首位志願赴烏作戰殉職的台灣人，家人收到戰死消息悲慟不已。有一名一同參戰的日本志願兵在推特貼出曾聖光照片，懷念一同訓練的時光，「如果還有來世，再當朋友」。

一名日本志願兵ドブレ在推特貼上與曾聖光的訓練點滴照片，他表示曾聖光平時非常友善、風趣，總是用簡單好懂的英文幫助他能了解訓練內容，兩人的感情很好，ドブレ也答應曾聖光等戰爭結束後要來拜訪台灣，如今卻收到戰死消息，「我永遠不會忘記我的朋友，請好好休息」。

ドブレ也貼出了許多曾聖光的照片，回憶兩人訓練的時光，「我將與他的靈魂戰鬥直到戰爭結束」、「如果還有來世，我願意再和他做朋友」。

日籍戰友在推特哀弔曾聖光，並且貼出一起訓練時的照片。 圖／ドブレ(@super_dobure)

曾聖光今年9月初加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，11月2日於烏克蘭東部與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。他也曾在臉書表示，「老實說，我沒有把握每次都能那麼幸運，晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會怕，永遠不知道下一刻，會不會直接打在你待的房子」。

據前往支援烏克蘭抗俄的一名台灣青年告訴中央社記者，據他瞭解，約有10名台灣人響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）籲請國際志願者協助抗俄的號召，被分發到海軍或警備等單位。