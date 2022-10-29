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俄黑海艦隊駐港多次大爆炸 指控烏克蘭襲擊 英媒：數艘船艦炸毀
英媒29日稱，烏克蘭克里米亞塞瓦斯托波爾灣（Sevastopol Bay）發生多次大爆炸，俄羅斯聲稱烏克蘭以無人機進行大規模襲擊。當地居民報告說爆炸威力之大，令房屋和窗戶為之震動。他們又聽到巨大爆炸聲，並看到碼頭冒出黑煙。
英國小報《每日郵報》29日稱，俄羅斯黑海艦隊受襲，出動應對烏克蘭無人機襲擊。水下無人機被認為在引爆前一直尾隨俄艦。
美國《新聞周刊》29日引述塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）稱該市已成為，以「無人機和遙控水面載具」進行「大規模襲擊」的目標。
儘管如此，他稱當地沒有損毀報告。他說該市情況受控，所有緊急應對部門已準備就緒。
拉茲沃扎耶夫對俄塔社稱，事件是俄軍侵烏後對當地最大規模的襲擊。他說行動是針對黑海艦隊的，而所有無人機都被提前發現並摧毀。
《每日郵報》報道中附上影片，稱片中是一架俄軍直升機在歐米茄灣（Omega Bay）摧毀了一架「水下無人機」。影片顯示，直升機在水中物體上空盤旋，然後水面起火並冒出滾滾濃煙。報道指是直升機向「水下無人機」發射導彈。
該報引述俄羅斯消息人士稱，凌晨4時30分起，俄軍部署在軍艦的防空系統被迫迎擊，應對烏軍從那時開始持續至少5小時的持續攻擊。
《每日郵報》引述烏克蘭消息人士稱，黑海艦隊幾艘船艦被炸毀。
該報稱，這標誌着迄今為止烏克蘭對塞瓦斯托波爾的俄軍資產進行的、「最大膽的襲擊」。
據烏克蘭RBC.UA新聞網報道，烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）29日在社交平台Telegram上發文稱，俄羅斯黑海艦隊因處理爆炸物方面疏忽，4艘軍艦在塞瓦斯托波爾灣發生爆炸，其中包括1艘護衛艦和1艘登陸艦。
文章授權轉載自《香港01》
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