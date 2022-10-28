德國之聲事實核查／指烏克蘭製造「髒彈」 俄羅斯「證據」不足

連日來，俄羅斯政府官員和媒體一直在煽動人們對於烏克蘭「髒彈」的恐懼。俄羅斯外長拉夫洛夫說，掌握了「關於烏克蘭境內擁有製造這種『髒彈』技術的機構的具體信息」。在Twitter和Telegram上，俄羅斯外交部稱正對所謂的「證據」進行跟進。

「髒彈」是一種大規模殺傷性武器，由常規爆炸裝置組成，引爆後會在周圍地區散布放射性物質。

俄羅斯外交部在一條推文中寫道：「根據現有信息，烏克蘭的兩個組織被直接委托製造所謂的髒彈，其工作已經進入收尾階段。」俄羅斯外交部此後又發了一條推文：「基輔政權計劃將這種爆炸物偽裝成俄羅斯低功率核彈頭引爆。」

DW事實核查：上述說法是錯誤的

俄羅斯外交部展示的照片不能證明所謂的烏克蘭髒彈的存在。它們顯示了與聲稱內容完全不同的東西。

例如，該部的推文稱，一張控制室的照片顯示的是「哈爾科夫物理和技術研究所」。然而反向圖像搜索並沒有指向烏克蘭，而是指向俄羅斯，更準確地說，是指向聖彼得堡附近的加特契納。搜索第一個結果顯示，俄羅斯核能機構Rosatom（俄羅斯國家原子能公司）的網站上有相同的圖片。

據報導，在加特契納，普亭2021年2月參加了PIK研究反應堆的開幕式，據稱是「世界上最強大的中子源」。俄羅斯國家通訊社塔斯社和俄羅斯原子能網站都報導了此事，展示了PIK反應堆控制室的畫面。所以，控制室照片顯示的不是哈爾科夫「物理和技術研究所」，而是俄羅斯的一個研究反應堆。

核心「證據」？

俄羅斯外交部貼文中提出的核心「證據」是一張標有「Radioaktivno」（放射性）字樣的塑料袋照片。據該部稱，照片顯示在使用放射性物質「鈾235」和「鈈239」進行「髒彈研發」。

這裡也是如此，通過反向圖片搜索，可以找到更早的圖片和另一條線索：這應該是斯洛文尼亞的圖片。「Radioaktivno」的字樣，即斯洛文尼亞語中的「放射性」一詞，也符合這一點。在烏克蘭語中，放射性寫作「радіоактивно」或者「radioaktyvno」，與所示的塑料袋相似，但在細節上有所不同。

斯洛文尼亞政府在推特上表示，這張照片來自斯洛文尼亞核廢料機構ARAO。此後，德國之聲也向ARAO詢問了此事。該機構的一位女發言人向德國之聲證實，這張照片來自ARAO，是在2010年拍攝的。

「我們可以確認，俄羅斯外交部推文右邊的照片來自ARAO。這是在未經我們同意和我們不知情的情況下發表的。」根據ARAO的聲明，照片顯示的是裝有煙霧探測器的塑料袋。該機構稱這些塑料袋中不含有俄羅斯外交部列出的任何放射性物質。這張照片是在盧布爾雅那附近的中央核廢料儲存設施拍攝的，可以通過這個鏈接和這個鏈接查詢。

俄羅斯外交部推文中的第三張照片也顯示了與其所聲稱不同的內容。這張聲稱是烏克蘭「科學研究反應堆」的圖片實際上也來自俄羅斯。

在這裡，反向圖像搜索也有很多結果，在其中一個結果裡，一個圖片通訊社詳細地描述了該圖片，指出圖片顯示的是俄羅斯葉卡捷琳堡附近的貝洛亞爾斯克核電站的內部鏡頭。

結論：

在俄羅斯外交部提出的所謂的證據圖片中，數張都是假的、是故意操縱。這些圖片沒有顯示烏克蘭的髒彈、其製造過程和製造地點。事實上，圖片顯示的是俄羅斯核電機構和斯洛文尼亞核廢料機構的煙霧探測器。

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