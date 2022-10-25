德國總統訪問基輔 重建所需資金達數千億美元

德國聯邦總統史坦麥爾周二（10月25日）訪問烏克蘭。他乘火車抵達基輔後，將與烏克蘭總理澤倫斯基會面，並實地了解烏克蘭在戰爭中受破壞的情況。史坦麥爾表示，德國「不僅站在烏克蘭一邊，而且將繼續對該國提供經濟、政治、和軍事方面的支持」。他對烏克蘭人民的勇氣和不屈精神「充滿欽佩」，這不僅體現是在戰場上，也體現在炮火攻擊下的城鎮和鄉村。

這是今年二月戰爭爆發以來德國總統首次訪問烏克蘭。原定於上周的行程因安全原因被推遲了數日。在今年4月中旬，根據波蘭總統的提議，史坦麥爾曾計劃隨波蘭、拉脫維亞和立陶宛三國總統訪問基輔。但在最後一刻，基輔方面表示德國總統來訪時機不適宜，引起了柏林的不快和一場不小的外交風波。史坦麥爾在梅克爾政府任職期間對俄羅斯的態度，一直是基輔詬病的一點。在5月初史坦麥爾和澤倫斯基通電話後，氣氛開始緩和。

在德國總統到訪期間，基輔周二上午再次響起空襲警報。基輔市長稱，多枚火箭彈向基輔方向發射，但均被防空系統成功攔截。

重建資金高達7500億美元

周二，一場有關烏克蘭重建的國際會議在柏林召開。烏克蘭總理施米哈爾（Denys Schmyhal）應德國總理蕭茲和歐盟委員會主席馮德萊恩的邀請與會。烏克蘭總統澤倫斯基也會通過視訊連線方式在會議上發言。

這是今年7月瑞士盧加諾會議後的第二次國際烏克蘭重建會議。根據烏克蘭總理在7月提出的計劃，該國戰後重建須資金7500億美元。而根據9月初世界銀行、歐盟委員會和烏克蘭對戰爭破壞損失的評估，重建支出約為3490億美元。具體而言，恢復被破壞的基礎設施需要970億，包括重建住房、交通、工業。2520億美元將被用來清除戰爭最直接的創傷，包括清除地雷和彈藥，彌補經濟和農業的損失等。

烏克蘭希望德國每月支援5億美元

烏克蘭總統經濟顧問羅德尼安斯基（Alexander Rodnyansky）在接受德國豐克媒體集團採訪時表示，希望德國在接下來半年內，為烏克蘭的戰時政府財政提供每月5億美元。「我們每月有40到50億美元的政府財政支出」，他說，相信德國能夠提供其中的5億美元，歐盟提供20億。

迄今歐盟、美國和其他國家已向烏克蘭提供的武器、貸款和人道援助等，總計約為930億歐元。烏克蘭經濟部長思維裡登科（Julia Sviridenko）在一場德烏克經濟論壇上發言時指出，烏克蘭的經濟產出下跌了30%，通貨膨脹高達26%，三分之一的人眼下失業。

蕭茲表示，烏克蘭的重建是「幾代人的任務」，「沒有一個國家、一個出資方、一個國際機構能單獨承擔」。他和馮德萊恩要求為烏克蘭制定一個新的「馬歇爾計劃」--這是美國在1948年到1952年間資助德國和其他歐洲國家戰後重建的龐大計劃。

德國經濟部長哈貝克表示，目前最緊迫的是提供「冬季緊急援助」。最近俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施的攻擊，已造成該國40的供電設施被毀壞。哈貝克說，讓居民在冬季無法取暖、停電缺水，為的是在烏克蘭制造不穩定，因此提供發電機、變電設備、網絡維修是「絕對的優先事項」。

（綜合報導）

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