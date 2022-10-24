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烏克蘭稱解放赫松逾90定居點 估近6.8萬俄軍陣亡

中央社／ 基輔24日綜合外電報導

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏國軍隊已從俄軍手中收復赫松州（Kherson）超過90個定居點；與此同時，俄軍在這場戰爭中陣亡的士兵人數估計已達6萬7000多人。

報導指出，烏克蘭國防部在通訊軟體Telegram發文稱，「在赫松地區，南部防衛軍已解放超過90個定居點的超過1萬2000名居民」。國防部表示，將在烏軍收復的村莊採取安定民心的措施。

先前報導指出，截至10月21日，烏國軍隊已在赫松解放88個定居點，如今再下一城。

烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）則在臉書發布聲明推估，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭至10月24日的8個月期間，俄軍共有6萬7940名官兵陣亡，光是昨天就有470人戰死。

此外，烏克蘭國家警察（The National Police ofUkraine）在Telegram發文說，過去幾天內，頓內茨克地區（Donetsk）有9個定居點遭到敵軍砲轟。

國家警察說，俄軍23日朝頓內茨克地區開火20次，砲轟阿夫迪夫卡（Avdiivka）、巴赫姆特（Bakhmut）等9個定居點。

貼文指出，敵軍利用多管火箭系統（MLRS）、飛彈和火砲攻擊平民，有16個民用目標遭到毀損，包括6棟民宅、醫院、發電站和變壓器，此外還有筒倉、咖啡廳、車庫和汽車等。

國家警察還表示，俄國入侵者朝巴赫姆特開火5次，有平民因此受傷；公寓大樓、獨棟住宅和基礎設施也有受損狀況。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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