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相隔5月 美俄防長通話確保溝通管道

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
俄羅斯國防部長蕭依古。歐新社
俄羅斯國防部長蕭依古。歐新社

美國國防部表示，國防部長奧斯丁與俄羅斯國防部長蕭依古廿一日通話，稱奧斯丁強調「在正在進行的俄烏戰爭中保持溝通管道的重要性」。這是美俄防長自今年五月以來首次通話。

奧斯丁廿一日也和烏克蘭國防部長列茲尼科夫通話。美國國防部副新聞秘書辛赫指出，兩人討論「戰場上所需物資」，但她拒絕提供對話細節。她說，「這是個情勢瞬息萬變的戰場」，烏克蘭人一直取得進展，俄國人也在努力戰鬥。

俄國持續攻擊烏克蘭民生基礎設施，烏克蘭當地政府指出，俄國廿一日不斷打擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，導致一處工業設施內有九人受傷。札波羅熱州政府表示，札波羅熱市近幾周屢受襲擊，一枚飛彈擊中住宅大樓，大樓內天然氣管爆炸後釀成火災。三位民眾受傷。

隨著俄軍又襲擊札波羅熱和哈爾科夫，烏軍也砲襲烏南城市赫松渡口，赫松是自俄國今年二月侵烏以來唯一掌握的區域重鎮。

美國國務卿布林肯廿一日表示，俄軍的攻擊只會加深烏克蘭人保家衛國的決心。布林肯在與法國外長科隆納召開的聯合記者會表示：「莫斯科當局可以切斷整個烏克蘭的燈光，卻無法澆熄烏克蘭人的靈魂。」

在比利時布魯塞爾，歐盟領袖廿一日原則上同意明年定期提供烏克蘭金援。歐盟執委會主席范德賴恩在一個會議中表示，他們討論明年每月提供烏克蘭十五億歐元（約台幣四七六億元）資金，稱烏克蘭明年維持基礎服務每月約需要卅億至四十億歐元（約台幣九五二億至一二七○億元），而歐盟捐助資金將受到美國和國際金融機構付款增援。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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