烏克蘭：俄方阻礙糧食出口 欲摧毀佔領區大壩

烏克蘭總統澤倫斯基在一個視訊講話中表示，今年7月份與俄羅斯達成的跨黑海谷物出口問題層出不窮。他指出，有150艘船受俄羅斯刻意造成的交通堵塞影響。由於遭到延誤，烏克蘭迄今為止能夠出口的糧食比預期的少300萬噸。澤倫斯基說，這些糧食足以讓一千萬人吃一年。

澤倫斯基說：「敵人正在做一切事情來減緩我們的糧食出口。」他指出，克里姆林宮希望有數十萬人因飢餓而逃亡，前往土耳其或歐盟等地尋求庇護。

對烏克蘭南部大壩的關注

烏克蘭要求向赫爾松南部地區的卡霍夫卡水電站大壩派出一個國際觀察團。烏克蘭總理施米哈爾（Denys Schmyhal）說：「我們呼籲聯合國、歐盟和其他組織為卡霍夫卡大壩組織一個觀察團。」他要求必須讓國際專家以及烏方人員立即前往現場。

烏克蘭指責俄羅斯軍隊在大壩上採礦，他們稱，俄羅斯想摧毀這座高30米、寬3公里多的大壩，以便用洪水阻止烏克蘭在赫爾松的反攻。

該地區最近被俄羅斯以違反國際法的方式吞並，由莫斯科政府任命的赫爾松行政當局拒絕了烏克蘭的指控。

美國：俄羅斯停止侵略是外交斡旋的前提條件

美國官方近日表示，只要克里姆林宮繼續推進其對烏克蘭的侵略戰爭，美方就看不到與俄羅斯談判的前景。美國國務卿布林肯提到：「如何透過外交手段結束戰爭，這完全取決於俄羅斯是否願意停止它所發動的侵略行為。」然而，目前局勢完全沒有如此跡象，而是往反方向發展。

除此之外，布林肯還提到了俄羅斯總統普亭下令進行的部分動員。布林肯稱，普亭的的難題是：烏克蘭人不僅非常勇敢，而且還很成功，正在逐漸收復他們的領土。他們是為自己的國家和未來而戰，與俄羅斯不同。布林肯補充：「普亭總統越早明白這一點，我們就能越早結束這場戰爭。」

這位美國國務卿還明確表示，美國將繼續保持與俄羅斯的外交溝通渠道。他說：「每當我們有重要的事情要向俄羅斯人傳達，我們就會這麼做。」他舉例指出，他曾與俄羅斯外交部長拉夫羅夫談過某些對美國國安很重要的問題；美俄兩國的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和紹伊古（Sergei Shoigu）也在中斷聯繫一段時間之後，於本周再次通了電話。

蕭茲堅持禁止在德國的壓裂作業

在關於利用德國國內天然氣儲備替代俄羅斯天然氣的辯論中，德國總理蕭茲反對聯盟伙伴自民黨（FDP）關於重新考慮壓裂技術的提議。根據一份報道，蕭茲告訴《周日世界報》：「以前的聯邦政府已經研究過這些計劃，當地的阻力如此之大，因此它們從未取得成果。」壓裂法涉及使用壓力和化學品從岩層中提取天然氣或石油，可能有損害環境的風險。

蕭茲強調，德國沒有必要使用壓裂法：「天然氣不是我們的未來，德國將在2045年實現氣候中立，這意味著我們的工業屆時將以使用氫氣和可再生能源的電力為基礎。我們正在為此創建必要的基礎設施，而這一切都與眼前的危機管理並行。」

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