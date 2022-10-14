普亭提出恢復歐洲天然氣供應 德國拒絕

俄羅斯總統普亭周三（10月12日）提出通過北溪2號管道未受損壞的部分恢復對歐洲的天然氣供應。

「球在歐盟的那一邊。如果他們願意，扭開閥門就可以了，就這麼簡單。」普亭在莫斯科的一個能源論壇上發表講話時說。

然而，德國表示不會通過北溪2號管道接受俄羅斯天然氣。該管道已成為烏克蘭危機的一個焦點。

當被問及柏林是否會排除使用北溪2號管道時，德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）回答說：「是的。」

霍夫曼告訴記者：「單是看這兩條管道可能遭到的破壞，我們已經知道，俄羅斯不再是一個可靠的能源供應商。甚至在北溪1號被破壞之前，就已經沒有任何天然氣流通了。」

9月底，北溪1號的兩條管線均出現了可能由管線破損造成的壓力驟減。與此同時，北溪2號的A號管線也出現了氣壓驟減的問題。大量的天然氣洩露到波羅的海。俄羅斯天然氣公司表示，如果歐洲做出相應決策，北溪二號的B管線仍可以向歐洲輸氣。

俄羅斯已經在9月初以技術問題為由停止北溪1號管道的天然氣供應。北溪2號管道從未投入使用。在俄羅斯入侵烏克蘭後，德國停止了對它的批准程序。

北溪管道維修可能需要一年時間

俄羅斯對烏克蘭的入侵促使歐洲買家切斷與俄羅斯石油和天然氣的關系，並尋找替代供應商。

俄羅斯能源公司（Gazprom）負責人米勒（Alexei Miller）在與普亭出席同一論壇發言時說，修復受損的北溪管道至少需要一年時間。

他還說，根據歐洲目前的天然氣儲存能力，「無法保證」歐洲能夠度過冬天。

德國的天然氣儲存設施幾乎存滿了95%，官方稱有能力度過這個冬天，儘管有必要努力節省天然氣。

普亭：在土耳其建立歐洲最大的天然氣樞紐

在與土耳其總統埃爾多安會晤之前，普亭提議在土耳其建立一個能源樞紐。

他說：「我們可以通過波羅的海海底將北溪的損失量轉移到黑海地區，從而使我們的燃料、我們的天然氣通過土耳其供應給歐洲，在土耳其建立歐洲最大的天然氣樞紐。」

俄羅斯是僅次於沙特阿拉伯的世界第二大石油出口國和第一大天然氣出口國。

（法新社、美聯社、路透社）

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