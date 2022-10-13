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聯大壓倒性多數稱俄羅斯在烏克蘭公投為非法

德國之聲／ 德國之聲

聯合國大會周三（10月12日）以壓倒性優勢譴責俄羅斯企圖吞並烏克蘭的4個地區。

包括193個成員國的聯合國大會投票結果顯示，143個國家贊成“稱莫斯科的行為是非法”。只有4個國家與俄羅斯一起投票反對該決議，它們是敘利亞、尼加拉瓜、朝鮮和白俄羅斯。35個國家投了棄權票，其中19個來自非洲，包括南非。中國和印度、巴基斯坦和古巴也投了棄權票。其余國家沒有參加投票。

路透社報道指出，聯大通過該決議進一步加深了俄羅斯的國際孤立。聯大決議雖然反映國際輿論，但不像安理會決議具有國際法上的約束性。9月底，聯合國安理會15個成員國就一項類似的決議舉行投票，但被俄羅斯否決。

烏克蘭總統澤連斯基在推特上表示，他 “感謝支持歷史性的#UNGA決議的143個國家”，俄羅斯吞並企圖毫無價值”。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）在本次表決前發言稱，這份決議是一份“政治化及公開挑釁的文件”，他還補充說，它 “可能破壞任何致力於外交解決危機的努力”。在表決前，俄羅斯大使希望閉門投票，但被拒絕。

上月，俄羅斯在佔領的烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱4州舉行“全民公投”，之後普京簽署法令正式將其吞並。這場公投被烏克蘭政府和西方國家稱為“可恥公投”。

聯合國周三的表決令人想起2014年俄羅斯吞並克裡米亞半島後發生的類似情況。聯大當時也舉行投票，結果是100票贊成、11票反對、58票棄權，通過一項宣布克裡米亞公投無效的決議。

與2014年的結果相比，本次反對俄羅斯在佔領區舉行公投的一方多了幾十個國家，也比入侵烏克蘭一周後聯大141個國家投票譴責俄羅斯、要求其撤軍的表決結果更好。這一結果同美國和其他西方國家在表決前游說不無關系。

本次表決結束後，美國駐聯合國大使格林菲爾德（ Linda Thomas-Greenfield）對記者說，“在世界人民以及聯合國眼裡，烏克蘭的邊界仍然是原來的邊界”。許多國家的代表在發言中要求通過談判結束戰爭。歐盟駐聯大代表斯科格（Olof Skoog）稱和平解決烏克蘭危機 "非常重要"，他強調，但它必須建立在烏克蘭領土完整的基礎上。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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