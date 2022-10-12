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G7表態力挺烏克蘭 白俄羅斯開放挺俄軍隊駐軍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
G7雖然11日表態力挺烏克蘭，但俄羅斯也不甘示弱，將在白俄羅斯邊境駐軍，讓局勢更加緊張。（Wikimedia Commons）
G7雖然11日表態力挺烏克蘭，但俄羅斯也不甘示弱，將在白俄羅斯邊境駐軍，讓局勢更加緊張。（Wikimedia Commons）

俄烏戰線各方都不退讓，局勢更加緊張！G7在11日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，強調會繼續支持烏克蘭，提供一切需要的援助。但俄羅斯也以飛彈回擊烏克蘭，白俄羅斯甚至開放俄羅斯軍隊駐軍，以利進攻烏克蘭首都基輔。北約則密切監控俄軍是否會使用核武，情勢變得非常緊繃。

大國力挺烏克蘭

根據《英國廣播公司》報導，7大工業國（G7）在11日與烏克蘭總統澤倫斯基進行緊急通話，並表達願意對烏克蘭持續進行軍事與人道的援助，北約也表態力挺烏克蘭。由於烏克蘭先前將俄軍運輸要道克里米亞大橋炸斷，讓俄羅斯總統普丁不滿，以飛彈轟炸烏克蘭報復，造成至少19人死亡，西方紛紛對此表達譴責。

但普丁表示，是烏軍炸斷克里米亞大橋才引發區域衝突升溫。G7反批俄羅斯以假公投強行將烏克蘭頓內茨克等4個區域併吞，才是讓區域衝突升溫的元兇。澤倫斯基則是希望西方給予更多援助，並支持在烏克蘭與白俄羅斯邊界執行國際維和任務，因為白俄羅斯總統盧卡申科最近同意俄軍部署在兩國邊界。

不過美國總統拜登11日也表示，相信普丁是個「理性行為者」，西方歡迎他談判。北約秘書長史托騰伯格則是呼籲會員國製造更多武器給烏克蘭，並嚴密監控普丁是否可能使用「戰術型核武」，如果俄羅斯的攻擊波及北約國家基礎建設，就會啟動北約的集體防衛機制。

俄羅斯仍願對話

先前北溪油管在丹麥外海漏氣，雖然俄羅斯否認破壞油管，但G7仍堅持要調查，許多國家都還是認為這次事故是俄羅斯搞的鬼。原本G7是包括俄羅斯的G8，但因為2014年俄羅斯以公投入侵克里米亞半島，所以G7便將俄羅斯踢出集團，雙方呈現對立局面。

衛報》提到，俄烏戰爭已經爆發231天，俄羅斯雖併吞烏克蘭4省，但烏軍也有收復這4省的部分領土，雙方仍僵持不下，普丁則將在13日與土耳其總統艾爾段碰面，討論烏克蘭問題。俄羅斯外長拉夫洛夫也說，普丁還是會在G20與拜登碰面，對於對話保持開放態度。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 G7 白俄羅斯 澤倫斯基

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