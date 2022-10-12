遲未戰勝壓力大 普亭狂炸給鷹派交代

好幾個月以來，俄羅斯國營媒體報導始終強調，俄軍只鎖定烏克蘭境內的軍事目標展開攻擊，不會殃及數以百萬計的平民百姓。紐約時報報導，俄羅斯官媒在十日終於不演了，新聞報導畫面播出烏克蘭的天然氣管線、空盪盪的貨架，以及入冬之後幾個月當地民眾可能生活在天寒地凍當中等預測；畫面還包括烏克蘭首都基輔市中心區冒著濃煙與滿目瘡痍的景象。

俄羅斯國營電視台主播播報烏克蘭西部城市利維夫現況時說：「當地沒有熱水可用，某些區域現在停電。」

紐約時報分析，俄羅斯官媒的報導說法出現轉彎，可以看出俄烏戰爭遲遲沒有結果，已讓俄羅斯總統普亭面臨著內部壓力，特別在克里米亞大橋八日被炸後，必須給鷹派一個交代，普亭也覺得在軍事方面展現實力是有必要的。

支持俄軍入侵烏克蘭的俄羅斯民眾，過去這段期間開始批判普亭軍隊在烏克蘭的進攻行動不夠積極；連接克里米亞半島和俄羅斯本土、全長十九公里的克里米亞大橋八日遭受攻擊而爆炸，更讓普亭顯得難堪。

俄國國防部發布照片，顯示不少飛彈從海上戰艦發射。（美聯社）

觀察家指出，克里米亞大橋被炸，被俄國解讀為烏克蘭已經逾越紅線，所以俄軍空襲烏國的基礎建設作為報復。

報導指出，俄軍十日升高對烏克蘭的攻擊力道，代表普亭對批評言論的回應，原本對俄軍在俄烏戰爭當中受挫感到憤怒不已的強硬派，頓時變得鴉雀無聲。

曾為普亭文膽的俄羅斯政治分析師加利亞莫夫十日談到俄軍最新一波攻擊行動時說：「關鍵的是，要從國內政治的角度來看事情，這才算數。」

加利亞莫夫表示：「重要的是，要對高層展現普亭還是有領導力的，俄羅斯陸軍還是有點用處的。」

然而，普亭升高戰事等於也是一場賭注，押寶精英階層與社會大眾都把這波攻擊行動視為俄羅斯力量的展現，而不是解讀為俄羅斯眼看戰爭即將落敗，情急之下便設法在戰爭中對平民百姓製造更多痛苦。

加利亞莫夫說，普亭的軍事行動應該要展現力量，事實上卻凸顯了俄羅斯的無力感；他說：「陸軍其實根本什麼都沒辦法做。」

某些俄羅斯鷹派人士十日紛紛表示，俄軍總算發揮實力了；車臣共和國領導人卡狄羅夫則在Telegram發表聲明指出，對於最新一波軍事攻擊感到「百分之百的開心」。