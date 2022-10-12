匈牙利總理：川普才是俄烏「和平的希望」

（德國之聲中文網）匈牙利總理歐爾班本周二（10月11日）在德國柏林接受《西塞羅》雜誌和《柏林報》的公開採訪時說：「停火決議不能由俄羅斯和烏克蘭實現，而是應該讓美國和俄羅斯兩方協調。」他補充：「任何認為這場戰爭將通過俄烏談判結束的人，都是不切實際的，」

歐爾班解釋道，烏克蘭只能對俄羅斯入侵者進行防禦性戰鬥，是因為他們得到的軍事支持來自美國。戰爭今天還在繼續，只因為美國人希望它是這樣。他表示：「這就是為什麼美國必須先與俄羅斯達成協議，戰爭才能結束。」

拜登並非談判人選

歐爾班還明確表示，他不認為美國總統拜登是美方的談判代表人選。他說：「這位現任美國總統做得太過分了。」拜登在戰爭開始後曾稱普亭為 「屠夫」、「戰犯」和「殺人的獨裁者」，現在要他們兩人進行和平談判是件難事。 「我要說的可能不太中聽，但川普才是和平的希望」，歐爾班說。

歐爾班在柏林訪問數日，除了參與由媒體組織的「歐洲上空的風暴 -- 烏克蘭戰爭、能源危機和地緣政治挑戰」活動之外，在此期間他也與德國總理肖爾茨和前總理默克爾見了面。身為右翼政治人物，歐爾班這幾個月來一直在抨擊歐盟對俄羅斯實施的制裁。不過至今匈牙利在歐盟對於向俄羅斯實施懲罰性措施的表決中，仍總是投下贊成票。

在周一對烏克蘭城市進行大規模攻擊之後，俄羅斯軍隊周二再次發動攻勢，空襲警報持續在烏克蘭各地響起。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konaschenkow）10月11日提到，俄軍使用遠程武器攻擊了軍事目標和烏克蘭的供電設施。由於火力發電及變電站被導彈擊中，烏克蘭能源部宣布，自周二起暫停向歐盟輸出電力，以穩定能源系統。

七國集團與澤連斯基召開緊急會議

白宮表示，美國總統拜登在內的七國集團領導人以及烏克蘭總統澤連斯基舉行了線上會議，並且宣布將繼續在財政、軍事、外交、法律和人道主義方面支持烏克蘭。路透社報導，澤連斯基重申稱防空系統是該國目前最急需的設備，美國和德國也已承諾會盡快提供防空系統給烏克蘭。消息指出，七國集團領導人還有可能向莫斯科最親密的盟友白俄羅斯發出警告。明斯克昨天曾表示，它正在烏克蘭附近與俄羅斯軍隊一起部署士兵，以應對它所謂的「來自基輔及其西方盟友的威脅」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫10月11日向媒體表示，對普亭和拜登在11月的G20峰會見面持開放態度，如果收到美國的提議，俄羅斯會將其列入考慮。拜登上周被問到是否會在G20與普亭會面時，曾表示「還不確定」。今年度的G20峰會預計在11月15、16日於印尼巴厘島舉行。

（綜合報導）

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