俄羅斯「接管」札波羅熱核電站 歐盟第8輪制裁生效

國際原子能機構（IAEA）總幹事葛羅西（Rafael Grossi）周四前往基輔，然後赴莫斯科，與俄烏雙方磋商核安全議題。他將先與烏克蘭總統澤倫斯基及烏能源部長和核能機構負責人會談。他在途中表示，在札波羅熱核電站周圍建立安全區迫在眉睫。

周四清早，俄羅斯軍隊對札波羅熱市再次進行了空襲。該地區行政長官稱，襲擊至少造成兩人死亡，多人受傷或失蹤，多處房屋受損並引發火災。

俄羅斯周三宣布，已被佔領數月的札波羅熱核電站自此正式納入俄當局的監管之下。跟俄總統普亭簽署的一份行政令，該設施現歸俄羅斯國家所有。目前核電站仍由烏克蘭工作人員負責運營。烏克蘭核電運營商Energoatom指責莫斯科將札波羅熱核電站的運營總部前往莫斯科，是捏造一個「假企業」。

英國防部：俄軍退守兩難

烏克蘭總統澤倫斯基周三晚宣布，烏軍在南部赫爾松地區繼續推進，收復失地，包括位於赫爾松市東北方的三個村鎮。他還表示，最近俄軍使用伊朗戰鬥無人機攻擊烏克蘭城市的做法已「無濟於事，你們已經輸了」。

據英國國防部掌握的情報，烏克蘭軍隊的快速反攻已讓俄軍在戰略上陷入左右為難的境地。英國防部的每日戰報稱，俄軍如果撤回第聶伯河東岸，將有利於守衛赫爾松的其他區域，但從政治上看這對俄羅斯來說無疑是大丟面子的一件事。

儘管前線戰事不利，俄羅斯總統普亭仍對新近吞併的四個烏克蘭地區的形勢表示樂觀。他在俄羅斯電視台表示，預計那裡的局勢不久將趨於穩定。總統發言人佩斯科夫的表示更加直接，他說上述地區將「永遠」屬於俄羅斯，「不會讓出」。

歐盟國家對俄羅斯的第8輪制裁計劃在通過程序結束後周四正式生效。制裁措施包括對俄羅斯原油進口進行限價，這一舉措得到7國集團的支持。

烏克蘭將與西班牙和葡萄牙共同申辦2030年的足球世界杯。三個國家的足協在歐洲足協的一次發布會上宣布了這一決定。烏克蘭足協表示，將於西班牙和葡萄牙提交共同的申辦方案。處以上國家外，沙特阿拉伯、埃及、希臘也計劃共同申辦2030年世界杯。

（德新社、路透社、法新社）

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