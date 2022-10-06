德國之聲專訪／動員令讓俄人出逃…孩子拒服兵役 母親們為何選擇沉默？

自從俄羅斯總統普亭下達部分動員令以來，數十萬不想參與對烏克蘭戰爭的人逃往俄羅斯的鄰國，例如，喬治亞、哈薩克和白俄羅斯。許多人根本沒有等待正式徵召，而是以最快的速度離開俄羅斯。迄今為止，在俄羅斯幾個地區舉行的反對動員令的抗議活動受到了警方的大規模鎮壓。

德國之聲與一位俄羅斯母親進行了對話，她的兒子不願違背良心而選擇拒服兵役。這位身在莫斯科的母親出於安全考慮、使用化名Irina Ivanova（伊萬諾娃），講述為什麼在俄羅斯少有母親走上街頭抗議。

德國之聲：您能告訴我們，您的兒子現在身處何處？

伊萬諾娃：我的兒子目前在哈薩克，正忙著安排他未來一段時間的生活。也許他將在其他國家的領事館申請簽證。

德國之聲：他離開俄羅斯是因為收到了徵兵通知嗎？

伊萬諾娃：不，我們沒有等那麼久，因為他可能是第一批被徵召的人之一。他大約30歲，在上大學，曾在軍中服役。起初他們說大學生不會被徵召，但徵兵委員會的人和警察不斷來到大學。所以我們連夜決定讓他離開。我兒子買了票，去了與哈薩克交界的一個小鎮。我們知道，在那裡仍然有可能合法穿越邊界。我的一個朋友幫助他，一直等到他通過了所有邊防，上了另一邊的一輛車。

德國之聲：數十萬俄羅斯人在鄰國尋求庇護。為什麼這次動員會如此令人震驚？在此之前的七個月裡，人們就像不存在烏克蘭戰爭一樣生活。

伊萬諾娃：不是這樣的。每個人都知道烏克蘭在發生一場戰爭。但每個人都有自己的日常生活。此前那些在烏克蘭參戰的人是出於不同的原因決定那樣做的，無論這個原因是意識形態、經濟還是某種內心信念。現在當局越過人們做出了決定，而許多人並不同意。為了不成為其中一份子，他們正在逃亡。

德國之聲：一些歐洲國家對俄羅斯公民關閉邊界，您對此怎麼看？

伊萬諾娃：一方面，他們的擔心是可以理解的。另一方面，讓我感到失望的是，所有俄羅斯人都被拒絕入境，而不僅僅是那些對這一切負有責任的人。人們被拒絕入境主要是因為恐懼和政治抵制。據此，俄羅斯是侵略者，因此所有俄羅斯人都是侵略者。但你必須看看每一個人--我、我兒子、我的朋友、我朋友的兒子。他們不是侵略者和入侵者。他們正在以各種可能的方式進行抗議。這是所有不同意俄羅斯政治的人所要面對的困境。

德國之聲：國外許多人認為，俄羅斯人不應該逃避這個問題，而應該與之鬥爭。

伊萬諾娃：我看不出民眾自己有什麼辦法來終止這裡發生的事情。我們該如何做？這些人正在逃離，因為他們不想讓自己的雙手沾滿鮮血。剩下的是像我這樣的女人。我們該怎麼做？也許我們會被逼成反叛者，會有一場婦女起義。歷史上有許多例子。

德國之聲：出逃的男人幾乎都是丈夫和兒子。來自婦女們的大型抗議活動只在達吉斯坦和薩哈發生過。為什麼不在莫斯科這樣的大城市呢？

伊萬諾娃：我的朋友、同事和我一直在談論這個話題。雖然我們對此有不同的看法，但有一點我們是一致的：我們要對我們的孩子負責。我參加了所有抗議活動、守夜活動和示威活動。我一直小心翼翼地避免出現在警察的警棍之下，因為我還有兩個未成年的孩子。有數以百萬計的人像我一樣。如果出於某種原因我們不存在了，我們的家庭和孩子的生活也會被摧毀。在達吉斯坦、薩哈這樣的小共和國，家庭和宗族的觀念很強。而像我這樣的莫斯科人，沒有人站在我們背後。我們不想過今天這種無奈的生活，但我們無法改變它。這是我們最大的悲劇和不幸。

德國之聲：在您的朋友圈和俄羅斯上下，您所看到的對部分動員令的反應是怎樣的？

伊萬諾娃：在我的朋友圈裡，每個人都很驚恐，譴責這場戰爭。我憎恨撕裂我祖國的國家權力。這個我已經說了20年了。另一方面，我知道在地方，信息被扭曲，且只通過國家廣播的形式抵達，那裡盛行著非常不同的觀點。那些人已經準備好支持這一切。我們覺得我們是少數。

德國之聲：您如何看待國家的未來和您個人的未來？

伊萬諾娃：我在今天的俄羅斯根本看不到任何未來。我們沒有一個領導者可以跟隨。他們都已經被清除了。沒人再試圖成為一個領導者。我們不再有任何影響力。我們只有對一切的拒絕和抵制。我們所剩下的就是試圖至少拯救我們的一部分家庭和一部分自己。

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