烏克蘭戰事撇一邊 美載俄籍太空人赴國際太空站

1艘載有俄羅斯太空人成員的太空探索科技公司（SpaceX）火箭今天在美國佛羅里達州升空；在烏克蘭烽火連天之際，這趟旅程承載著重大象徵意義。

這趟任務的唯一女性俄羅斯太空人基基娜（AnnaKikina）是這趟Crew-5任務的一員，其他成員還包括1名日籍和2名美籍太空人。

這艘「乘龍」（Crew Dragon）太空船的指揮官、首位進入太空的美洲原住民女性曼恩（Nicole Mann）中午在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空不久前說：「我們開始吧。」

路透社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）的發射現場網路直播顯示，這具高23層樓的「獵鷹9號」（Falcon 9）二級火箭從發射塔升空，其9具梅林（Merlin）火箭發動機在滾滾的蒸汽雲和橘紅色火球中呼嘯而過。

對接工作預計將於美東時間6日下午4時57分進行。

儘管美國和俄羅斯從莫斯科2月入侵烏克蘭以來緊張局勢不斷加劇，這項籌劃已久的太空人交換計畫仍得以維持。

法新社報導，確保國際太空站（ISS）運作，已成了美俄之間為數不多的合作領域之一。

38歲的基基娜是1名受過培訓的工程師，也是第5名進入太空的俄羅斯女性專業太空人。

來自新西伯利亞（Novosibirsk）的基基娜8月時說：「我希望在不久的將來，會有更多女性加入太空人行列。」

蘇聯1963年將第1位女性太空人泰利希科瓦（Valentina Tereshkova）送入太空，比美國第1位進入太空的女性賴德（Sally Ride）早了近20年。美國後來又將另外數十名女性送入太空。

這也是美籍太空人曼恩和卡薩達（Josh Cassada）首趟太空飛行任務，不過對日籍太空人若田光一來說，這已是他第5次進入太空。

曼恩是NASA率先進入太空的美洲原住民女性。根據她在NASA的自傳，她來自圓谷印第安部落懷拉基族（Wailacki of the Round Valley Indian Tribes）。

曼恩擁有史丹佛大學（Stanford University）機械工程碩士學位，曾任F/A-18大黃蜂和超級大黃蜂戰機試飛員，並曾在伊拉克及阿富汗執行過47次作戰任務。

目前正在國際太空站裡的7名太空人，即Crew-4任務團隊將迎接Crew-5團隊。Crew-4由3名美籍太空人、1名義大利籍太空人、2名俄籍太空人和搭乘俄國聯合號（Soyuz）太空船進入軌道的NASA太空人組成。