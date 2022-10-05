普亭揚言用核武 專家提醒北約克制

普亭揚言使用核武，多數專家認為在吹牛！《半島電視台》專文分析俄羅斯總統普亭是否會使用核武，有專家認為，俄羅斯使用核武恐傷及烏克蘭占領區，並降低出兵正當性，且美國情報單位也尚未調查出俄軍有出動核武的打算；但也有專家擔心，不要低估普亭捍衛俄羅斯的決心，尤其是北約若出兵干涉，風險將會大增。

俄羅斯想賭一把

根據《半島電視台》專題報導，俄羅斯有5977枚核彈，比第2名的美國5428枚還要多，但在戰略性核武（300噸-17萬噸當量）上，俄羅斯有1588枚，美國在歐洲僅部署100枚，也讓美國特別擔心普亭揚言要動用核武的說法，但聯合國反武裝智庫資深研究員波德維克認為，核武需要裝車運送、發射，目前尚未看到普亭想要動用核武的跡象。

但倫敦皇家聯合中心國安研究員庫夏爾分析，俄羅斯確實有可能賭一把，以增加談判的籌碼，且西方許多行為恐被俄羅斯視為挑釁，因此還是有動用核武的可能。匈牙利軍事分析家優多諾夫直言，普亭現在就是在吹牛，若使用核武會讓俄國在烏克蘭的佔領區同樣受核災困擾。

核武傷民難動用

美國中情局CIA局長伯恩斯則說，雖然目前尚未有俄羅斯動用核武的跡象，但美國會非常認真看待。美軍退休將軍佩特拉斯受訪時說，如果俄羅斯動用核武，美國跟北約會將俄羅斯軍隊完全摧毀，黑海艦隊恐不堪美軍攻擊而覆滅。

聯合國反武裝智庫另一位研究員巴克林斯基說，核武並非魔術棒，能讓俄烏戰爭的戰局瞬間逆轉、對俄羅斯有利。不過外界也會擔心，若普亭使用一次核武沒有達成他想要的結果，他是否會再動用核武？而且若在交戰地區使用核武，恐也會傷害到俄羅斯占領區的民眾，對普亭是極不利的選項。

俄軍戰略現分歧

在蘇聯與俄羅斯情報單位服役超過40年的將軍雷舍尼可夫則說，俄羅斯在烏克蘭動用戰略性核武是「不可能」且「沒有軍事常識」。他分析，若俄羅斯要用核武，何必要拖7個月才宣布擴大軍事動員？這代表目前俄軍內部對於烏克蘭的戰略應該有分歧，普亭無法下定決心。

但他也警告，美國與歐洲提供烏克蘭武器、情報與志願軍，其實已經參與烏克蘭戰爭，若衝突繼續升溫成為全球性戰爭，俄羅斯就可能動用核武。《天空新聞網》訪問美國前國安顧問波頓也指出，俄軍持續在戰局動彈不得，恐增加普亭動用核武的可能性。

【更多精采內容，詳見 】