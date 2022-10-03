俄烏最新戰況：烏軍攻入赫爾松北線

烏克蘭發動反攻，奪回了赫爾松區俄軍控制下的兩座城市：阿爾漢格利西克（Arkhanhelske） 和莫羅利比夫卡（Myrolyubiwka）。烏克蘭總統澤連斯基在其夜間的例行視頻講話中宣布了這一消息。他表示，烏軍取得的戰果，並不僅只限於此前奪回的戰略要地利曼（Lyman）。

澤連斯基說，俄羅斯此前兼並烏克蘭領土的決定違反了國際法，因而毫無意義。他說："只要當地重新升起烏克蘭國旗，就不會再有人想起俄羅斯此前簽署兼並文件的鬧劇。"俄羅斯發動侵烏戰爭七個月之際，俄羅斯總統普京於上周五宣布，將頓涅茨克、盧漢斯克、扎波羅熱和赫爾松並入俄羅斯領土。俄羅斯對上述地區的吞並，違反了國際法，因而並未得到國際社會的認可。

美防長：只要烏方需要 美國就將支援到底

無論戰爭走向如何，美國將繼續對烏克蘭提供支持。美國國防部長奧斯汀在接受有線電視新聞網CNN采訪時表示，目前戰爭正在朝向有利於烏克蘭軍隊的方向發展。但他同時也表示，很難預測戰爭的未來發展走向。"但我要說的是，只要有必要，我們就會繼續向烏克蘭提供安全支持。"至於俄羅斯非法吞並四個烏克蘭地區後，美國是否會向烏克蘭提供射程更遠的導彈系統，奧斯汀並未做出直接回答。烏克蘭希望獲得射程可達三百公裡的導彈系統。美國對此問題一直持審慎態度，因為烏克蘭利用這些導彈可以攻擊俄羅斯境內目標。但俄羅斯對上述四個烏克蘭地區實施非法兼並後，烏軍對上述地區的攻勢，也將被俄羅斯方面視為對其領土的進攻。烏克蘭戰爭爆發七個月以來，美國方面已承諾向烏克蘭提供價值160億美元的武器彈藥和軍事裝備。

德國參與出資為烏克蘭購買16座榴彈炮

丹麥、挪威和德國將共同出資為烏克蘭生產16座榴彈炮。德國國防部宣布，該項目將耗資9200萬歐元，上述三國將平攤費用。這款Zuzana2型輪式自行榴彈炮將在斯洛伐克生產，預計2023年可交付使用。這項軍援計劃是今年八月哥本哈根烏克蘭援助國會議上達成的。

德國國防部長拉姆布萊希特（ Christine Lambrecht）結束烏克蘭訪問行程後表示，德國將一如既往地通過和伙伴合作的方式，向烏克蘭提供支持。她強調，通過伙伴交換模式，已經為烏克蘭提供了大約一百台坦克。所謂伙伴交換模式是指相關國家向烏克蘭提供蘇制武器，而作為回報，德國則向上述國家提供先進的西方武器。目前，德國已同斯洛伐克、捷克、斯洛文尼亞以及希臘等國達成了相關的協議。

180多名俄羅斯越境者被強征入伍

俄羅斯官方宣布，他們阻止了大約180名逃避兵役的俄羅斯男子離境前往格魯吉亞的嘗試。國際文傳電訊社援引北奧賽梯軍事委員會的消息稱，當局直接在邊境口岸向這些男子發放了征兵通知。

俄羅斯總統普京十天前發布的部分動員令引發了大規模逃難潮。成千上萬的適齡男子逃往格魯吉亞、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦等前蘇聯加盟共和國。為了阻止逃難大潮，同格魯吉亞接壤的北奧賽梯上周發布了出境限令。除此之外，俄羅斯當局還發布命令，在各大邊境口岸加強對適齡男子的檢查。

俄羅斯議會周一開始討論兼並協議

俄羅斯通訊社RIA援引杜馬發言人沃洛丁的消息報道稱，俄羅斯議會將從本周一開始討論對四個烏克蘭地區的兼並協定和相應法律。與此同時，俄羅斯憲法法庭已經確認了上述兼並協定的合法性。兼並協定的過渡期將持續至2026年1月1日。

（德新社，法新社，路透社）

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