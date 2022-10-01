紐時：五角大樓計劃在德國設立烏克蘭指揮部 統籌美軍援助計畫

據《紐約時報》9月29日報導，美國五角大樓計劃在德國西部城市威斯巴登（Wiesbaden）設立一個指揮部，統籌美軍為烏克蘭部隊提供的培訓服務和裝備援助。

報導援引美國軍方和政府官員的話說，該指揮部將由一名美國高級將領領導。

報導稱，現任和前任美國高級別官員說，這個設立指揮部的計劃表明，華盛頓預計俄羅斯對烏克蘭和鄰國的侵略威脅將長期存在。

新設立指揮部幹什麼？

《紐約時報》報導說，新指揮部將向美國歐洲司令部司令卡沃利（Gen. Christopher Cavoli）負責，並將執行「烏克蘭防務聯絡小組」的決定。「烏克蘭防務聯絡小組」是美國國防部為援助烏克蘭而設立的40國聯盟平台。

報導說，除了協調其他國家的技術支持中心（如美國提供的武器的維修中心）之外，指揮部還將監督德國培訓基地對烏克蘭部隊的培訓工作。

《紐約時報》指出，新設指揮部的項目是以美國過去20年在伊拉克和阿富汗實施的訓練和援助計劃作為參考模式。

威斯巴登是美國陸軍歐洲總部所在地。

尚未公開討論新指揮部提案

《紐約時報》稱，美國官方尚未公開討論新指揮部提案，一方面是因為有關各方尚未完全磨合，另一方面是因為美方不希望進一步強化俄羅斯總統普京說辭，即俄羅斯戰爭不是針對烏克蘭而是美國和北約。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已經向烏克蘭提供了數十億美元的軍事援助。

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