專家談核戰爭可能性 「俄若暗度陳倉、美將明察秋毫」

俄羅斯總統普亭提出，如果俄羅斯的「領土完整」或生存受到威脅，就有可能使用核武器。

莫斯科周五（9月30日）宣布吞併烏克蘭的四個被俄羅斯佔領地區，這可能意味著俄羅斯可以考慮用核打擊來回應對這些它所宣稱的領土的攻擊。

據專家稱，如果這些威脅真的升級成為現實，可能會用較小的戰術核武器，比如發射短程伊斯坎德爾（Iskander）彈道導彈。

儘管軍事分析家目前看低莫斯科的威脅，而且美國官員稱沒有發現相關活動，西方國防和情報部門正在對此進行密切的關注。

日內瓦聯合國裁軍研究所的高級研究員波德維格（Pavel Podvig）說，為核攻擊所做的準備工作將會顯而易見。

該研究所2017年發表的一份報告列出了俄羅斯各地的47個核儲存場所，包括12個國家級設施和35個基地設施。

這些設施處於美國和其他國家的情報和軍事監視衛星的持續監測之下。

甚至商用衛星都可以對它們進行密切監視。北韓核設施的活動因此得到定期更新及廣泛傳播。

波德維格說，俄羅斯已將其戰略或遠程核彈頭部署在地面、導彈、轟炸機和潛艇上。

但據波德維格說，它的非戰略或戰術核武器（多達2000枚）則處於儲存狀態，而沒有安裝在伊斯坎德爾彈道導彈等運載工具上。

「並沒有攜帶著核彈頭的伊斯坎德爾彈道導彈四處遊蕩。」他說，「這些武器都躺在倉庫裡。」

曾任職於美國國防和能源部門從事核武器相關工作的坎西恩（Mark Cancian）說：「我相信美國能洞悉俄羅斯核打擊準備工作中的一舉一動。」

坎西恩目前任職於華盛頓的戰略與國際研究中心，他說：「武器使用前需要被運出倉庫，相關部門需要被前提告知，而且俄羅斯可能要警示其戰略核部隊。」他說，俄羅斯地面部隊可能也會做一些可見的準備工作，比如發放防護設備和指導如何在核環境中行動。這些都會留下蛛絲馬跡。他指出：「所有這些都將是可以目睹的。」

波德維格說，和華盛頓一樣，莫斯科數十年來也一直需要對其核彈頭進行嚴格管理，而且這個管理系統是相當強大和可見的。

「我們可以非常肯定，不存在隱藏的設施。」他說，「核武器需要一定的結構性支持，需要訓練有素的人員，需要進行維護。你不可能隨便找個地方就能做到這些。」

他說：「從技術上講，從一個武器庫裡偷偷運出幾枚炸彈，這是有可能的。」但這樣做有風險，其中遭到西方國家先發制人的攻擊。

「俄羅斯人永遠不會確定其行動能不被發現。這將是一場賭博。」波德維格說。

此外，他補充說，俄羅斯更可能希望西方將其準備工作視為一種警告。

波德維格說：「這樣做將是戰爭升級的步驟，俄羅斯也會希望被看到。」

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭的幾周前，美國就曾發出警告，試圖讓基輔和盟國做好準備，可能也在試圖阻止莫斯科的行動。

如果華盛頓發現俄羅斯計劃進行核攻擊，它也會這樣向全世界發出公開警告嗎？如此一來，不僅在烏克蘭，而且在被波及的其他地區，可能會引發前所未有的恐慌，

如果人們預期這將升級為洲際間核戰爭，恐慌將會彌漫全球。

幾乎可以肯定，美國會警告其盟國和其他大國，包括扮演關鍵角色的中國和印度，期望這些國家能向莫斯科施壓，使其要麼收手，要麼眾叛親離。

波德維格表示，華盛頓可能會認為公開警告有助於對俄羅斯施壓。該戰略必須以孤立為基礎。他說：「必須強化這種行為的不可接受性，這是犯罪行為。」

他表示，「這樣的信息可能具有威懾價值。」

（法新社）

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