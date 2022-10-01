俄役男躲動員令紛逃 普亭派正妹軍團洗腦：徵兵30萬人才1%不多啦

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）祭出局部動員令，宣布徵召多達30萬平民加入對烏克蘭的軍事行動，但徵召令一出便掀起俄人紛逃至鄰國。對此，俄國著手對社群平台實施新策略，鎖定具吸引力的年輕漂亮女性，組織成一支「正妹軍團」，在網上散布徵兵人數只佔所有男性1%的論點，「所以只是小小的代價」，期望喚回年輕男性投身軍隊。

根據《太陽報》報導，網紅依莎亞（Katrina Isaea）在社群平台貼出她拿著一袋餅乾的照片，並分享她的觀點，「如果我從這包糖果取出1%，那麼我還剩下一整包」、「只有1%，並不是個很大的數字」、「在這艱難的時刻，讓我們互相扶持」，不只是依莎亞，另一名女網紅維洛契洛娃（Anna Velozelova） 也用「一包薯條」分享相似的論點。

Beauty bloggers in Russia try to calm down people because “1% mobilized is not so much”. This girl tells that “the situation has developed in such a way that there are no other options”. The depth of the moral decline of people in Russia has no limits.

Photo from Serhii Stukanov pic.twitter.com/btXElvMZYu — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) 2022年9月24日

烏克蘭「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）負責人馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）日前揭露，這些女網紅被俄國特勤專員要求發布支持普亭的貼文內容，因為他們知道女網紅們會觸動年輕女性和她們的男朋友，「所有文章都宣稱只有1%的男性會被徵召，但我們都知道，普亭將會犧牲多數的男性」，她怒轟這種洗腦的行為，「利用年輕人是非常缺德的表現」。

為了反制Meta公司打壓俄羅斯的宣傳戰，普亭下令禁止使用Facebook與Instagram，就連TikTok也被關閉。據悉，在此禁令下，一名18歲的女網友洛琪諾娃（Veronika Loginova）恐因在Instagram發文而面臨6年的牢獄之災。