快訊

前總統馬英九出席柯志恩晚會 批陳其邁「暖男形象是假的」

日職／混濁中茁壯道出今年心境轉折 王柏融：煎熬的一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄羅斯緊急採購500萬盧布碘片 烏媒指招標1關鍵引核戰聯想

香港01／ 王慧珊
俄國總統普亭。 圖／法新社
俄國總統普亭。 圖／法新社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）9月21日宣布局部動員，升級對烏克蘭的軍事行動，甚至指不排除用核武。俄媒27日報導，俄政府有意在4日內採購價值至少500萬盧布碘片。

俄媒《生意人報》（Kommersant）27日引述俄羅斯國家採購部網站顯示，當局正公開採購價值最少500萬盧布碘化鉀，招標程序為期4日。政府網站強調，每年都會為民眾購買碘化鉀。

烏克蘭媒體「the New Voice of Ukraine」報導，俄羅斯政府在2020年12月下旬和2021年3月上旬，也是以大致相同的數量招標採購碘化鉀。而與今次採購的唯一區別，是招標的迫切性。

碘化鉀是一種可用於預防輻射對甲狀腺造成傷害的藥物。碘是人體所需的一種礦物質，在製造甲狀腺素有重要作用。但人體吸收碘時無法分辨普通碘或放射性碘，當出現核輻射洩漏，輻射中的放射性碘被甲狀腺吸收就可能會造成傷害，導致甲狀腺癌。碘化鉀的作用，就是利用普通碘讓甲狀腺飽和，防止吸收放射性碘。

普亭21日發表講話，除了談到俄羅斯啟動「局部動員」，將徵召預備役軍人入伍，又批評西方「核勒索」（nuclear blackmail），威脅對俄羅斯使用大規模殺傷力武器，稱俄羅斯將使用一切可用的手段。俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）亦稱，俄羅斯有權在必要時使用核武器。

延伸閱讀：

中止俄烏鏖兵不能依靠武力

局勢升溫　普京宣布「局部軍事動員」　俄股低開MOEX指數曾跌一成

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 核武 普亭

相關新聞

普亭今簽署 俄火速兼併烏東4州

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿九日表示，俄羅斯總統普亭卅日將在克里姆林宮舉行簽署儀式，將俄羅斯掌控的烏克蘭四州領土正式納入版...

俄羅斯緊急採購500萬盧布碘片 烏媒指招標1關鍵引核戰聯想

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）9月21日宣布局部動員，升級對烏克蘭的軍事行動，甚至指不排除用核武。俄媒27日報導，俄政府有意在4日內採購價值至少500萬盧布碘片。...

烏南平民車隊遇襲數十死傷 烏俄互控對方所為

烏克蘭地方首長說，俄羅斯發射飛彈擊中札波羅熱附近載運平民車隊，造成至少23死28傷。克里姆林宮在占領區扶植親俄政府官員否...

烏軍收復東北要地庫皮揚斯克 運送人道救援糧食

法新社記者今天看到，烏克蘭軍隊已經控制東北部重要城市庫皮揚斯克所有地區，將分割該市的奧斯科爾河東岸殘存俄軍從他們的陣地全...

現場慘不忍睹…烏克蘭稱俄飛彈擊中平民車隊 釀23死28傷

烏克蘭地方首長今天表示，俄羅斯發射飛彈擊中烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）附近載運平民的車隊，造成至少...

俄將兼併烏克蘭4州 脈絡影響一次看

在烏克蘭東部、南部的俄羅斯佔領區結束公投後，俄國總統普亭預計30日宣布將把烏東、烏南約10萬平方公里土地納入版圖。紐約時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。