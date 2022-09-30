古特雷斯明確譴責俄羅斯吞並烏克蘭領土

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京計劃周五（9月30日）簽署“加入俄羅斯聯邦的新領土”文件，吞並烏克蘭四個地區。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周四表示，莫斯科這項行動違反聯合國憲章及國際法，使該地沖突進一步危險升級、和平更為渺茫。

古特雷斯說，俄羅斯的言行在當今世界無法立足，“任何吞並烏克蘭境內的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的決定都沒有法律價值，應予以譴責”。

他警告，俄羅斯任何推動“入俄”的決定只會令和平更加無望，給全球經濟帶來更長時間的影響，它損害聯合國在烏克蘭等地提供拯救生命援助的能力。

莫斯科：聯合國秘書長無權發表政治言論

莫斯科則表態稱，古特雷斯無權以聯合國的名義發表政治言論。

俄羅斯駐聯合國使團指責古特雷斯的言論違反了《聯合國憲章》，他們在一份聲明中寫道，“我們對聽到聯合國秘書長的這番講話感到遺憾”，“有關烏克蘭局勢，迄今以來聯合國秘書長表現出同西方相同的選擇，而這實際上是把自己同西方捆綁在一起。”

周四，普京簽署了行政令承認赫爾松和扎波羅熱兩地區獨立。此舉是為正式宣布吞並舉行所謂公投的4地區實施必要的法律步驟。3天前，所謂加入俄羅斯聯邦的公投剛剛結束，被西方譴責為“在槍口下舉行的公投”的結果，毫無懸念地顯示出約90%的當地民眾同意入俄。

事實上，俄羅斯並非控制了公投4州的全部地區，俄軍佔領了盧甘茨克和赫爾松的大部領土，但在頓涅茨克只有60%、扎波羅熱70%的領土受到俄羅斯的控制。

拜登：永遠、永遠、永遠不會承認

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克宮將在周五舉行慶祝儀式迎接4州，據悉，相關4州的親俄領導人已抵達莫斯科。有來自赫爾松的親俄官員現身紅場並發帖稱“勝利屬於我們的”、“我們是俄羅斯”。按計劃，普京總統將在當日發表主旨演說。此前，莫斯科曾威脅必要時動用核武器捍衛包括新吞並地區在內的俄羅斯領土。

面對失去國土，烏克蘭政府表示，西方為此能夠做出的唯一正確回應是增大制裁的力度，向烏克蘭軍隊提供武器，唯有如此，烏克蘭才有可能收復領土。

美國總統拜登周四表示，“美國永遠、永遠、永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭擁有領土主權。”美國多次警告，假如莫斯科使用核武器，那麼結果將是“災難性”的。

（綜合報道）

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