普亭今簽署 俄火速兼併烏東4州

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿九日表示，俄羅斯總統普亭卅日將在克里姆林宮舉行簽署儀式，將俄羅斯掌控的烏克蘭四州領土正式納入版圖。

佩斯科夫說，簽署儀式將在莫斯科當地時間卅日下午三時（台灣時間晚間八時）舉行，地點則是克里姆林宮聖喬治廳。他說，通過入俄公投的烏克蘭盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱和赫松等四州首長將簽署條約，併入俄國。

俄羅斯總統普亭將出席儀式，並發表重大談話。

克宮扶植的四名烏克蘭俄占區首長廿九日齊聚莫斯科，準備參加併入俄國儀式。在此之前，他們已呼籲普亭正式將這些占領土地併入俄國。莫斯科紅場已搭好舞台，豎起標語宣稱這四州是俄羅斯的一部分，並準備舉行慶祝音樂會。

俄國今年二月廿四日揮軍烏克蘭，近來在俄軍掌控的烏克蘭四州發起加入俄國公投，五天公投廿七日結束，莫斯科扶植的四個當地政府完成計票後，都稱民眾以壓倒性比率同意併入俄國。

俄國這次兼併的土地，相當於烏克蘭國土面積百分之十五，操作方式和二○一四年兼併克里米亞幾乎相同。俄國並宣稱，未來將以任何手段保衛兼併的國土，暗示不排除使用核武。

烏克蘭和西方國家皆稱上述公投為「騙局」，不會承認其結果。烏克蘭總統澤倫斯基斥責俄國舉行假公投，誓言恢復烏克蘭領土完整，呼籲西方國家提供更多軍事援助。

美國官員廿八日說，美方再推出十一億美元軍備援助烏克蘭，包括十八套海馬士火箭系統和彈藥、各式反無人機系統和雷達系統等。

歐盟執委會也提出新一輪方案制裁俄國，包括為俄國石油價格設定上限，以及對價值七十億歐元的俄國產品實施出口禁令。