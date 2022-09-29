梅克爾稱「人們應嚴肅對待普亭的話」 挨轟長年對普廷友好擁抱

9月27日，德國前聯邦總理梅克爾在「聯邦總理赫爾穆特·科爾基金會」開幕式上致辭時提到俄羅斯總統普亭說：「人們應該把他（普亭）的話嚴肅對待」。

梅克爾說，一段時間以前曾有記者在採訪時問她，普亭是怎樣的人。她做出了同樣的回答。

對於目前俄烏局勢的最新發展，梅克爾補充說：「嚴肅對待（他人的）言論，不是草率地一上來就判斷對方只是虛張聲勢，而是認真仔細地對待，這絕不是軟弱或綏靖的表現，這體現的是一種政治智慧。通過這種方式，不但可以保留，更可以創造新的回旋的餘地。

梅克爾說，科爾在擔任總理的多年時間裡，他知道有時候需要繞一些遠路，但是他從未忘記所要達到的目標是什麼。她說，（如果科爾今天還是總理），「他會盡一切可能保護和恢復烏克蘭的主權和完整」，但同時也不會忽略如何繼續和俄羅斯維持兩國關係，「當然不是靠德國自己單獨行動，而是始終與歐盟和北約所有伙伴協商」。

梅克爾在演講中對普亭和俄羅斯入侵烏克蘭予以了譴責。這場侵略戰爭「破壞了包括前蘇聯和後來的俄羅斯在內的國際社會在歐安組織進程和《巴黎憲章》中商定的一切基礎」。梅克爾沒有就她自己的對俄政策發表評論。

今年6月，卸任總理一職的梅克爾首次公開露面。她在參加德國工會聯合會舉辦的一次活動上稱，今年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭是「對國際法的嚴重踐踏，是二戰後歐洲歷史的一個重大轉折」。她說：「對於德國政府、歐盟、美國以及我們的G7伙伴，為制止這場野蠻戰爭所付出的努力，我會予以堅決的支持」。

針對梅克爾的最新發言，即將離任的烏克蘭駐德國大使梅利尼克（Andrij Melnyk）在推特上指責梅克爾「多年來對普亭採取友好的擁抱路線，才使得莫斯科對烏克蘭的侵略成為可能」。他還表示，梅克爾提出的「如何重新與俄羅斯建立起如同德國和烏克蘭之間的（友好）關係」的問題是「無恥的哲學思考」。

上周，俄羅斯總統普亭曾宣稱，他准備使用核武器來捍衛俄羅斯的「領土完整」。

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