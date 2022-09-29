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不想上戰場打仗 俄國男子求朋友「踩斷小腿」影片瘋傳

聯合新聞網／ 綜合報導
影片中男子的朋友從樓梯上用力跳下，奮力踩在男子小腿上。圖擷自推特
影片中男子的朋友從樓梯上用力跳下，奮力踩在男子小腿上。圖擷自推特

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於9月21日發布動員令，要求適齡男子加入軍隊為國效忠。有俄國青年為了不上場打仗，竟要朋友踩斷他小腿，畫面在網路瘋傳令人怵目驚心。

據《鏡報》（Mirror）報導，日前有一段影片在推特上流傳。影片標題寫到，俄羅斯男子為了避免被徵召弄斷雙腿。影片中一名不知名的年輕人坐在樓梯下方，雙腳放在台階上。他的朋友從樓梯上用力跳下來踩在他的小腿上，男子發出淒厲的哀號聲，而朋友也貌似非常抱歉且害怕地走開。

自從普亭下達動員令後，就引發俄羅斯國內人心惶惶。即使該國國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）強調徵召僅限有職業軍人經驗的人、不會徵召學生或義務役，仍讓不少年輕人害怕「下一個就是我」而做出行動因應。

自從21日發布徵召令開始，就有不少俄羅斯公民爭先恐後地離開境內「避難」，不僅從俄羅斯起飛的單程機票迅速售罄，鄰近國家的通關處也出現排隊入境車潮。

有不少年輕人受訪表示：「我不想為普亭打仗」、「我不想那麼早死」，也有男子說，離開國家或許是大家抗議動員令的一種方式。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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