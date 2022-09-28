諷刺烏克蘭難民「福利旅游」 德國反對黨基民盟主席道歉

（德國之聲中文網）德國最大的反對黨基民盟(CDU)主席梅爾茨(Friedrich Merz)周二為指責在德國的烏克蘭難民福利旅游道歉。

周一晚，梅爾茨在接受《圖片報》電視台採訪時說，德國現在正經歷這些難民的福利旅游。他說，在德國的烏克蘭人有許多往返於德國和烏克蘭之間，利用了這個制度。

第二天在推特上，梅爾茨為他的用詞道了歉。他說，我很後悔使用福利旅游這個詞。這是對個別情況下觀察到的問題的不准確描述，梅爾茨說。他補充說：我不應該批評來自烏克蘭的難民，他們正面臨著艱難的命運。

即將離任的烏克蘭駐柏林大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）迅速譴責了默茨對戰爭難民的描述。他在推特上寫道：關於烏克蘭戰爭難民所謂福利旅游的這種無稽之談從何而來？

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，德國已經接收了近100萬來自烏克蘭的難民。這些難民可以通過登記獲得特殊身份，使他們有權獲得某些社會福利、醫療服務、住宿和參加融入課程。

絕對不合時宜

作為德國主要保守黨的領導人，梅爾茨的言論引起了來自各政治派別的批評。

中左翼社會民主黨（SPD）籍內政部長法澤爾（Nancy Faeser）在推特上說：利用逃離普亭炸彈和坦克的烏克蘭婦女和兒童來表達政治觀點是可恥的。

社民黨議員卡蒂亞馬斯特（Katja Mast）指責梅爾茨效仿極右翼的德國選擇黨（AfD），還稱他之後的道歉半心半意。

自民黨（FDP）議會黨團領袖克裡斯蒂安迪爾（Christian Dürr）說，梅爾茨的言論絕對不合時宜。他說，烏克蘭人到我們這裡是為了逃離普亭的殘酷戰爭，許多人已經失去了一切，並時時為他們的親人擔心。

（德新社、法新社）

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