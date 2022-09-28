譴責俄羅斯決議？ 聯合國安理會再成戰場

美國希望在聯合國安理會推動一項譴責俄羅斯佔領烏克蘭領土的決議。該決議草案由阿爾巴尼亞提出，旨在呼籲聯合國成員國不要承認烏克蘭改變疆域以及責成俄羅斯從鄰國撤軍。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在周二（9月27日）安理會一次會議上表示，「如果接受俄羅斯（在佔領土地）無恥的公投，那麼我們便打開了潘多拉盒子而再也無法蓋上。」美國一名官員透露，華盛頓希望推動安理會迅速通過這項決議。

至於俄羅斯可動用否決權拒絕該決議，托馬斯-格林菲爾德說，「如果俄羅斯在安理會選擇躲避承擔責任，我們將考慮通過聯大全體會議向莫斯科發出無法抗拒的信號。」

今年以來，安理會已就烏克蘭議題召集了20多次會議，但都因俄羅斯是常任理事國具有否決權而無法轉變成行動。

俄、烏、英、中均表態

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）沒有針對安理會決議事宜表態，但說在烏東和烏南地區的公投是透明的，並遵守了選舉標准，他還說，「如果基輔不承認它的錯誤以及戰略失誤，違法民意，一意孤行，那麼，這一程序還會繼續下去。西方的唯一目標是削弱俄羅斯，使其盡可能吐血、被耗干。」

烏克蘭駐聯合國大使稱，公投在許多情況下是在持槍舉行的。

英國駐聯大副大使卡琉濟（James Kariuki）表示，任何一項公投，如果是在槍口下進行，同「自由」和「公正」便毫無相干。

周二（9月27日）俄羅斯安排的當地官員稱，5天的公投結果顯示，被佔領地區的大部分烏克蘭人願意成為俄羅斯的一部分。路透社報道，俄羅斯議會將在幾天內正式以立法形式兼並相關4個地區。

烏克蘭總統澤倫斯基以連線形式對安理會表示，公投結果為事先預設，他呼籲，將俄羅斯開除出所有國際組織並采取新的對俄制裁。

他說，「俄羅斯將無恥的公投稱為『正常』，吞併克里米亞以及烏克蘭其它領土，這一行徑意味著與俄羅斯總統沒有任何談判的空間。」澤倫斯基警告道，「吞併別國領土將他同全人類對立起來」。

中國的烏克蘭戰爭問題上的立場有無改變，以及它將怎樣表決，也是人們關注的焦點，畢竟中國尚未對俄羅斯侵略烏克蘭公開表示批評。

中國駐聯合國大使張軍在安理會說，孤立和制裁只能通向死胡同，「怎樣看待烏克蘭的態度以及中國對此的立場是一貫且明確的。這就是，所有國家的主權與領土完整都應得到尊重。」

自開戰以來，中國向俄羅斯提供外交支持，張軍也在安理會多次呼籲，應尊重俄羅斯的合理憂慮，以談判解決爭端。

（路透社、法新社等）

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