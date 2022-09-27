如何對俄羅斯追加制裁？歐盟內部分歧嚴重

歐盟內部關於如何繼續對俄加碼制裁的談判進行得十分艱難：根據從布魯塞爾傳出的消息，在歐委會和各成員國之間的初步會談中，匈牙利和賽普勒斯反對給俄羅斯石油指定價格上限。

鑑於俄羅斯總統普亭不久前宣布了「部分動員令」，歐盟和七國集團上周都宣布要針對莫斯科採取更多的制裁措施。而其中的核心內容就是給俄羅斯出產的石油設定價格上限。不過，這一措施也可能會導致俄羅斯徹底停止對這些國家提供石油。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）認為，歐盟在能源領域的對俄制裁措施是造成歐洲消費品價格飆升的元凶。賽普勒斯反對設置價格上限則更是出於保護自己航運產業的考慮，該國的船運公司將俄羅斯石油運輸到第三國。

此外，匈牙利還希望在短時間內開始兩個核反應堆的建設工程——俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）是項目的合作方。德國呼籲歐盟徹底停止與俄羅斯在核能領域的合作。歐盟對莫斯科採取的所有制裁措施，都需要各成員國全票通過才能得以實施。

俄羅斯逃兵怎麼處理？這仍然是個問題

對於如何處理那些拒絕為軍隊服役、希望逃離自己國家的俄羅斯人，歐盟各國也仍然沒有達成一致。27個歐盟國家駐俄羅斯大使已經召開了第一次緊急會議，但是並未找到解決方案。目前擔任歐盟輪值主席的捷克政府透露，各國要求歐盟委員會「在考慮到各成員國安全顧慮的前提下」，就最新的對俄公民發放簽證政策「進行審議、評估，並且在必要情況下加以更新」。

普亭上周宣布「部分動員令」之後，這個話題給歐盟帶來了新的挑戰。德國等國家敦促布魯塞爾採取統一的路線，然而各國之間的分歧卻很大。德國內政部長菲瑟爾（Nancy Faeser）表示，願意給俄羅斯逃兵提供政治避難。而波羅的海沿岸國家和波蘭則堅決反對接收這些人。

比如立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）不久前就在推特上寫道，立陶宛不會給那些「只是為了逃避責任的人」提供庇護，「俄羅斯人應該留下來繼續戰鬥，反對普亭。」

俄羅斯佔領區的「公投」接近尾聲

與此同時，俄羅斯在其佔領的四個烏克蘭地區進行的所謂公投也進入最後一天。相關投票在周二晚結束。烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克，以及南部的赫爾松和扎波羅熱地區從上周五就開始就是否要加入俄羅斯聯邦進行所謂的「全民公投」。如果屆時出爐的結果是這些地區並入俄羅斯，西方國家將會加以譴責，並稱之為非法。不過，人們也擔心在這種情況下，烏克蘭戰事可能會升級，因為在俄羅斯將這些地區吞並之後，烏克蘭軍隊針對這些地區發起的攻勢都將會被莫斯科視為對俄領土的侵犯。

（法新社、德新社等）

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