被逼到牆角後反擊？核專家：「3情況」下恐使普亭動用核武器

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，普亭已經多次發出使用核武器的威脅。卡內基國際和平基金會核專家阿克頓（James Acton）分析認為，有三種情況會增加俄羅斯使用核武器的可能性。「第一，（俄羅斯在烏克蘭）遭遇軍事上的災難性失敗；第二，普亭失去對權力的掌控；第三，俄羅斯經濟瀕臨全面崩潰」，他在接受德國之聲採訪時說。

阿克頓表示，目前在這三個方面都不存在迫在眉睫的威脅，但是鑑於俄軍在烏克蘭的糟糕戰績，「從俄羅斯的角度來看，的確存在一些令人擔憂的發展趨勢」。

「如果你用一種讓普亭特別擔心的方式來推導上面三種情況的話，那麼我認為使用核武器的可能性正在增加。」阿克頓將普亭最近發出的核威脅描述為「一位被逼到牆角走投無路的憤怒領導人的反射性舉動」。

9月21日，普亭發表電視談話，宣布實施「部分動員令」，他還強調，「當我國的領土完整受到威脅時，我們一定會盡一切可能保護俄羅斯和我們的人民。這不是虛張聲勢。」分析人士認為，這是莫斯科又一次發出可能使用核武器的威脅。

動用核武器存在各種級別的選項

那麼，萬一普亭真的走出這一步，有可能會發生什麼呢？阿克頓分析認為，俄羅斯如果真的動用核武器，存在多種潛在的使用方式，從在水面上空引爆核彈，在避免重大傷亡的同時起到警示作用，到真正地將核彈投放到戰場上，造成大規模傷亡，都存在可能。

但即使只是選擇破壞力最低的選項，也將會成為歷史性的大事件。阿克頓說：「任何類似在黑海北部上空引爆核彈這樣的警示行動，都可以說是史無前例的。我認為，從很多方面來說，它都可以成為二戰結束以來最令人震驚的事件。」

這位核物理學家也警告道：「一旦跨越了核武器這道門檻，那就沒人能保證（衝突）能在終結人類文明之前停止。我認為這將是一次極度令人震驚的經歷，而且我不認為人們能夠預測最終的結局會是什麼樣。」

對於在俄羅斯動用核武器的情況下，以美國為首的西方國家將如何應對，阿克頓認為這可能取決於屆時國際社會的反應。如果到時候連中國、伊朗這樣的盟友都站出來譴責莫斯科，表示這樣的行為越界了，是完全不能接受的，那麼也許西方就不需要動用軍隊，更無需動用核武器反擊。如果屆時國際社會不能表現出這樣的一致性，「那麼可能美國就會在是否採取包括核武器在內的全面軍事行動這個問題上面臨更大壓力」。

阿克頓也強調，除了上述各種由低到高級別的動用核武器方式之外，俄羅斯還有更低級別、但也具有極大挑釁性的選項——那就是在俄羅斯進行地下核試驗。「我認為這實際上會是一個很難做出回應的事件。美國應該不會想也搞一次地下核試驗作為回應，而如果對方不在烏克蘭領土，而是在俄羅斯領土進行核試驗，那麼我們也會更難回應。」

莫斯科重復核威脅

俄羅斯前總統梅德韋傑夫周二在社交平台Telegram上發文強調，俄羅斯有權使用核武器來進行自衛。「設想一下，假如俄羅斯被迫使用這種最可怕的武器來打擊烏克蘭政權，因為後者采取的嚴重侵略行動危及到我們國家的生存，……那麼在這種情況下，即使是北約也不會直接介入這場衝突的。」

現任俄羅斯國家安全會議副主席的梅德韋傑夫還強調，俄羅斯擁有在必要情況下使用核武器的權利，「這絕對不是虛張聲勢」。幾天前，總統普亭也曾做出過類似的表態。

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