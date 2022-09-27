軍事動員太倉促 俄道歉但仍不屈服

俄羅斯宣布動員逼急民眾，政府竟然像人民道歉了！針對普丁宣布動員30萬人前往俄烏戰場，造成民眾不滿，俄羅斯政府發言人佩斯科夫26日罕見對俄羅斯民眾表達歉意，稱徵召令有誤，使許多不符資格的民眾被動員，會儘快修正。俄羅斯近來在烏克蘭戰場的挫敗，使普丁要想盡辦法動員軍隊扭轉劣勢。

動員無經驗者遭批

根據《英國廣播公司》報導，克里姆林宮26日發表聲明說，由總統普丁發布的部分動員令執行有誤，導致許多沒有軍事經驗、年紀過大與身障者收到徵召令，政府感到非常抱歉，之後就會將這些錯誤修正。

普丁在21日宣布部分動員30萬人進軍烏克蘭後，國內對此的反彈聲浪愈來愈大，各地抗議頻傳。至少有2千人因反對普丁的軍事動員令遭到逮捕，許多人紛紛搭飛機逃離俄羅斯，俄羅斯與喬治亞的邊境擠滿想要逃離俄羅斯的車輛。但發言人佩斯科夫表示，沒有要關閉俄羅斯邊界，來避免符合資格者出逃，目前俄羅斯投入戰爭的部隊人數約19萬人。

雖然國防部說只要徵召30萬人，佔俄羅斯2500萬預備動員人口1%，但根據俄國境內反對派媒體透露，普丁恐徵召1百萬人，而這也顯示普丁在入侵烏克蘭7個月後，俄軍的戰況並沒有他想的那麼樂觀。烏克蘭總統澤倫斯基在5日時罕見宣布，烏軍在烏南的赫爾松大勝，收復不少領土。

民眾不滿高漲

根據《莫斯科時報》統計，自普丁宣布動員後，俄羅斯全國約有20個徵兵站遭到民眾襲擊或縱火，俄羅斯境內的達吉斯坦自治共和國抗疫最嚴重的地區，因為該區收到徵召的士兵在俄烏戰爭的死亡人數最多。有民眾受訪時說，自己並未受徵召，但朋友卻收到徵召令，政府徵兵的資格認定很奇怪。

《財富雜誌》提到，連俄羅斯重要智庫莫斯科後工業社會研究中心的院士伊諾澤姆采夫都警告，俄羅斯的經濟到冬天就會因為動員令而摧毀，今年GDP將衰退4-5%，許多貧窮地區將會失去收入，小商販將無法經營。他說，若動員令持續擴大，將損害俄羅斯的勞動力，經濟衰退會更嚴重。

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