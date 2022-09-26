俄「部分動員令」引發抗議 烏總統稱認真對待普亭「核威脅」

剛剛過去的周日，警察與抗議"部分動員令"的民眾在俄羅斯南部的達吉斯坦地區發生沖突。抗議活動的起因是8000人口的恩代裡村（Endirey）有110人被征兵。該村居民封鎖了一條道路，以防止當局進入。視頻顯示，安全部隊向空中鳴槍示警，當地居民與警察之間發生混戰。

發布在社交媒體上的幾十段視頻顯示，在達吉斯坦地區首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）也發生警民對抗。抗議者高呼"反對戰爭"的口號。在一段視頻中，一群婦女趕跑了一名警察，有幾個視頻片段顯示，警察和抗議者發生激烈沖突。警察坐在抗議者身上，試圖逮捕他們。

達吉斯坦是一個以穆斯林為主的地區，位於裡海之濱的北高加索山地，是目前被征兵最多的俄羅斯地區之一

活動人士抱怨說，在俄羅斯的"部分動員"中，少數民族尤其成為目標。

英國廣播公司（BBC）俄羅斯分部的調查顯示，至少有301名來自達吉斯坦的士兵已在這場戰爭中喪生，比任何其他俄羅斯地區都要多。

俄羅斯國防部上周三表示，自2月24日以來，有近6000名俄羅斯士兵陣亡。烏克蘭軍方則報告已有56700名俄羅斯官兵在烏克蘭被打死。

被佔烏克蘭地區擔心俄征兵

烏克蘭東南部被俄羅斯佔領的梅利托波爾市（Melitopol）市長費多羅夫（Iwan Fedorow）擔心，這些被佔地區的烏克蘭人也將被俄羅斯征兵。他向一家媒體表示，費多羅夫說，18至63歲的男子已經不被允許離開梅利托波爾市。"他們會征召我們的人，把他們當作炮灰。他們將動員所有男人，無論什麼年齡。"他指出，在頓涅茨克和盧甘斯克地區已經可以看到俄羅斯佔領軍的類似做法。

上周三，普亭突然宣布進行部分動員，並簽署動員令。俄國防部長紹伊古表示，將征召30萬名預備役人員。這是自二戰以來，俄首次進行動員。普亭稱，征兵對象只涵蓋現階段仍處於預備役身份的公民，且首先是曾經在武裝部隊服過役、具有一定軍事專業和相應經驗的人，"現在和未來都不會動員大學生，此次征召的人員不會被派往特別行動地區"。"部分動員令"宣布後，有大量俄羅斯男性試圖離開國境，導致邊境過關地點附近大排長隊。近日來，還出現多起超過戰鬥年齡、患有疾病或因其他原因被豁免的人接到征兵通知書的案例。

澤連斯基：認真對待普亭的核威脅

在宣布"部分動員"時，普亭還稱，"當我國的領土完整受到威脅時，我們一定會盡一切可能保護俄羅斯和我們的人民。這不是虛張聲勢。"觀察家們認為，這是普亭發出的可能使用核武器的威脅。

烏克蘭總統沃澤連斯基9月25日在接受美國廣播公司CBS新聞台采訪時明確表示，他認真對待普亭的核威脅。"也許昨天還是虛張聲勢，現在它可能成為現實。"澤連斯基提到了在俄羅斯佔領的烏克蘭扎波羅熱核電站周圍發生的小規模沖突，"他（普亭）想嚇唬整個世界。這些是他核訛詐的第一步。我不認為他是在虛張聲勢。"

美國總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說，華盛頓政府已經"直接、私下、在非常高的級別上"告訴克裡姆林宮，任何使用核武器的行為都會給俄羅斯帶來"災難性的後果"。他沒有透露細節。

在接受CBS新聞台采訪時，澤連斯基還確認已經收到美國提供的"國家先進地對空導彈系統"（NASAMS）。不過，他說，這些系統尚不足以保護學校，醫院等基礎設施免受俄羅斯的襲擊，他希望繼續獲得必要的安全和財政支持。"當記者問，"您相信歐洲在普亭繼續掌權的情況下能夠實現和平嗎"，澤連斯基回答道："不會，唯一的答案是，不相信。"

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