不爽好兄弟被徵召...25歲俄男疑闖徵兵辦公室開槍 指揮官中彈生死未卜
俄羅斯頒布動員令，下令徵召30萬人入伍後，多地出現反徵兵示威。據外媒報導，一名槍手9月26日在伊爾庫茨克州（Irkutsk）一個徵兵辦公室內開槍，他之後被捕。事件期間有一名指揮官中槍。
據《鏡報》指，該名開槍者疑是名為濟寧（Ruslan Zinin）的25歲男子，他在開槍前曾高叫「無人會去戰鬥」、「我們現在都要回家了」。中彈指揮官為葉利謝耶夫（Aleksandr Eliseyev），報導指他情況嚴重，正接受深切治療。
網上流傳的片段顯示，槍手開出至少一槍，他開槍後，現場多人逃跑及有人尖叫。
▼慎入：網上流傳的事發片段，內有開槍場面▼
Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y— Andrew Roth (@Andrew__Roth) 2022年9月26日
俄羅斯獨立新聞網站Astra指，據濟寧的母親Marina Zinina表示，濟寧本人沒有收到徵兵傳票，但他的好朋友收到，濟寧對此非常沮喪，因政府承諾只招募有軍事經驗的預備役人員，但他的好友沒有軍事經驗也收到徵兵文件。
被捕示威者逾二千人
自俄羅斯總統普亭宣布徵兵30萬人後，當地的反動員示威一直持續，人權組織OVD-Info稱，連日來的被捕人數升至超過2,000人。
多個徵兵辦公室遭縱火
《莫斯科時報》（Moscow Times）引述當地俄媒統計，在動員令頒布後，全國至少有17個徵兵辦公室遭縱火。
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文章授權轉載自《香港01》
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