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不爽好兄弟被徵召...25歲俄男疑闖徵兵辦公室開槍 指揮官中彈生死未卜

香港01／ 成依華
槍聲響起後，現場多人逃跑。圖翻攝自推特
槍聲響起後，現場多人逃跑。圖翻攝自推特

俄羅斯頒布動員令，下令徵召30萬人入伍後，多地出現反徵兵示威。據外媒報導，一名槍手9月26日在伊爾庫茨克州（Irkutsk）一個徵兵辦公室內開槍，他之後被捕。事件期間有一名指揮官中槍。

據《鏡報》指，該名開槍者疑是名為濟寧（Ruslan Zinin）的25歲男子，他在開槍前曾高叫「無人會去戰鬥」、「我們現在都要回家了」。中彈指揮官為葉利謝耶夫（Aleksandr Eliseyev），報導指他情況嚴重，正接受深切治療。

網上流傳的片段顯示，槍手開出至少一槍，他開槍後，現場多人逃跑及有人尖叫。

▼慎入：網上流傳的事發片段，內有開槍場面▼

俄羅斯獨立新聞網站Astra指，據濟寧的母親Marina Zinina表示，濟寧本人沒有收到徵兵傳票，但他的好朋友收到，濟寧對此非常沮喪，因政府承諾只招募有軍事經驗的預備役人員，但他的好友沒有軍事經驗也收到徵兵文件。

被捕示威者逾二千人

自俄羅斯總統普亭宣布徵兵30萬人後，當地的反動員示威一直持續，人權組織OVD-Info稱，連日來的被捕人數升至超過2,000人。

多個徵兵辦公室遭縱火

《莫斯科時報》（Moscow Times）引述當地俄媒統計，在動員令頒布後，全國至少有17個徵兵辦公室遭縱火。

延伸閱讀：

俄羅斯為何陷入被動 烏克蘭戰爭對中國「武統」台灣有兩大啟示

美國安顧問：若俄羅斯在烏克蘭使用核武　將有災難性後果

文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 俄烏戰爭

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