烏克蘭和台灣深化雙邊交流 傳北京嘗試干預

在俄烏戰爭進入第八個月和台海局勢持續緊張之際，烏克蘭和台灣之間正在逐漸形成一個過去意想不到的連結。上個月，烏克蘭國會的15名議員組成了一個跨黨派的友台小組，旨在促進與台灣的雙邊交流和聯系。

烏克蘭議會外交政策和議會間合作委員會主席兼友台小組發起人梅列日科（Oleksandr Merezhko）告訴德國之聲，成立友台小組的舉動反映了烏克蘭在政治上對中國和台灣逐漸產生不同於以往的看法。他說：「事實證明，台灣在俄羅斯入侵烏克蘭後，快速做出反應。台灣的立法院迅速地通過了支持烏克蘭的決議，台灣政府也對俄羅斯實施嚴格制裁，這對烏克蘭確實有幫助。此外，台灣還提供烏克蘭價值數百萬美元的人道主義援助。」

他補充道：「相反地，我認為中國在戰爭初期，在等著看俄羅斯是否能在三天內成功拿下基輔。在我看來，這是一個信號，也就是中國希望俄羅斯能斬斷烏克蘭政府的後路，在基輔建立一個傀儡政權。此外，中國在2月份宣布與俄羅斯建立無上限的伙伴關系，這是完全不可接受的。」

梅列日科還指責北京通過其官媒傳播親俄羅斯的論述，將戰爭歸咎於美國，並繼續購買俄羅斯石油。他說，中國此舉是在資助俄羅斯的「戰鬥機器」。他向德國之聲表示：「事實證明，中國是我們敵人的朋友。」

8月25日，台灣立法院的「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」與烏克蘭國會友台小組舉行了一次虛擬會議。參加該會議的台灣立法委員王婉諭告訴德國之聲，烏克蘭的處境讓台灣回頭來檢視自己的狀況。她說：「台灣也是一個非常小的國家，而且也跟烏克蘭一樣面對一個非常不友善的鄰居，所以我覺得跟烏克蘭建立這樣的小組也蠻好的。」

部分專家認為，烏克蘭國會成立友台小組的舉動，應該被視為烏克蘭對台灣給予的支持以及北京在外交上挺俄羅斯所做出的回應。歐洲議會前政治顧問馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）向德國之聲表示：「中國決定與烏克蘭的直接侵略者站在一起，這也讓烏克蘭開始疏遠中國，並拉近與台灣的關系。」

她補充道：「烏克蘭國會議員創建友台小組的舉動表明，烏克蘭人越來越明白台灣是一個同樣面鄰國威脅的民主國家，而台灣和烏克蘭人民都認為這種威脅是存在的。這個小組的成立可能也預示著烏克蘭正與歐洲國家做出一樣的決策，那就是在他們越來越懷疑中國的情況下，逐漸向台灣靠攏，這也使台灣逐漸進入他們的政治話語中。」

中國嘗試施壓阻礙

梅列日科日前接受台灣中央社訪問時表示，中國在得知烏克蘭國會成立友台小組後，便試圖向他施壓，阻礙烏克蘭國會核准該小組的成立。他向中央社表示，中國向烏克蘭駐中臨時代辦提出交涉，並透過不同人士向他施壓。

梅列日科告訴德國之聲：「我們有權為了討論一個重要議題，建立相關小組，而烏克蘭國會的領袖應該在會議上公開宣布相關小組的成立。不幸的是，目前烏克蘭國會尚未按慣例在全會宣布小組成立以完備程序，而且已經超過一個月了。我懷疑這是因為中國施壓的緣故。」

另一位熟知詳情的消息人士也告訴德國之聲，北京試圖阻止烏克蘭國會宣布成立友台小組。該匿名人士告訴德國之聲：「中國正在對我們的政府施加壓力，以阻止國會宣布成立友台小組。中國在注意到我們成立友台小組後，想藉此表示擔憂。」

這並不是中國政府第一次對外國加深與台灣的關系做出激烈回應。上個月，中國在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，在台灣周圍舉行了為期一周的軍事演習。此前，當有外國代表團訪台時，中國都曾派出大量軍機飛至台灣的防空識別區。

台灣世代智庫的執行長陳冠廷告訴德國之聲：「外國國會代表團出訪台灣沒有違反前例，中國怎麼可以因為各國代表團出訪台灣的次數增高，就將這些出訪視為台灣挑釁中國呢？台灣沒辦法去介入中國怎麼想跟如何定義挑釁，我只能說這些出訪沒有違反前例，我覺得中國也不用過度反應。」

盡管在台灣與其他國家越來越頻繁接觸的情況下，中國加大他們的嚇阻力道，但德國丶英國丶加拿大和丹麥等國的議會預計將在未來幾個月派團訪問台灣。前歐洲議會政治顧問馮儒莎告訴德國之聲：「在過去兩年中，台灣得到歐洲國家前所未有的支持，在這個過程中，議會外交是增進雙邊互動最有價值的一個途徑。」

然而，台灣有部分人士也對外國代表團越來越頻繁地出訪台灣表示擔憂。台灣前總參謀長李喜明日前告訴德國之聲，雖然外國代表團訪問可以反映出其他民主國家對台灣的支持，但台北更需要的是建立自己的威懾能力，而外國代表團訪台無法實現這個目標。他說：「不管其他國家怎麼講，我們應該好好來把各個分工合作的面向， 實務性的就基本的可達成的東西來討論，而不是這種象徵性的支持。」

台灣和烏克蘭關系的下一步是什麼？

烏克蘭國會議員梅列日科告訴德國之聲，他希望效仿波蘭與台灣和中國接觸的模式，而在讓台灣與烏克蘭互設代表處將是他希望未來能實現的目標之一。他說：「我想采用波蘭的模式，我希望看到台北在基輔設立代表處，而烏克蘭也在台北設代表處。」

他補充道：「我贊成烏克蘭向波蘭一樣，與台灣締結國際協議。我也贊成雙方發展包含文化丶人道主義與經濟等方面的關系。我希望看到台灣在烏克蘭重建的過程中，發揮作用。」

隨著烏克蘭各地繼續經歷激烈的戰鬥，烏克蘭議會友台小組的另一位成員索夫桑（Inna Sovsun）說，台灣應該確保自身有足夠的防空系統，清楚告知公眾防空洞的所在位置，並繼續培訓其軍隊和預備役人員。她向德國之聲表示：「這是我們在俄烏戰爭開始後，便一直在做的事情。我知道這是一個非常可怕的事情，但這是你們必須這麼做准備。」

至於烏克蘭議員是否會考慮像其他外國議員一樣訪問台灣，梅列日科說，如果有一天他們能出訪台灣，這將是一件正常的事情。他說：「我們都是為自己的生存而戰的民主國家，當我們相互支持時，我們雙方都能更強大，這也能使全世界的民主國家更加強大。」

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