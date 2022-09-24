如果普亭在烏克蘭使用核武器 將會發生什麼事？

普亭說：「那些試圖用核武器來訛詐我們的人應該知道，風也可以轉向他們的方向。」他補充說，「這不是虛張聲勢」。儘管如此，很多分析家並不認為這位俄羅斯總統有意成為自1945年美國轟炸日本以來第一個動用核武器的人。

針對俄羅斯如果發動核武攻擊可能出現的情況，法新社採訪了一些專家。

使用小型的戰術核武器？

有分析人士說，莫斯科可能會部署一枚或多枚戰術核武器（也就是非戰略核武器）。這是小型武器，爆炸威力從300噸到10萬噸TNT當量不等。相比之下，美國最大戰略彈頭的TNT當量有120萬噸，而俄羅斯曾在1961年測試當量為5800萬噸的氫彈（沙皇炸彈）。

與戰略核武器相比，戰術核武器的設計是為了對戰場產生有限的影響，而戰略核武器則是為了打贏全面戰爭。

然而，「小」和「有限」是相對的。1945年，美國在廣島投下的原子彈產生了毀滅性的影響，它只有1.5萬噸。

分析人士說，如果俄羅斯在烏克蘭使用戰術核彈，其目的是嚇唬烏克蘭投降或服從談判，並分化該國的西方支持者。

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）國際安全項目的軍事專家坎西恩（Mark Cancian）說，俄羅斯不太可能在前線使用核武器。他表示，要佔領區區20英里（32公里）的土地需要20枚小型核彈，而要為此面對引入核武器、核塵埃的巨大風險。「僅僅使用一枚是不夠的」，坎西恩說。

其他選項

莫斯科也可能通過在水面上引爆一枚核彈，或在烏克蘭上空引爆一枚核彈，以產生電磁脈衝，使電子設備癱瘓，這可以在發出強硬信息的同時避免重大傷亡。

或者，普亭可能選擇更大的破壞、更多的傷亡：用核武器攻擊烏克蘭的一個軍事基地，或者打擊基輔這樣的城市中心，造成大規模傷亡，並可能殺死該國的政治領導層。

前白宮核政策專家沃爾夫斯塔爾（Jon Wolfsthal）9月23日在公眾號平台Substack上寫道，如果發生上述情況，「可能是為了分裂北約聯盟、打破反對普亭的全球共識」。

他說，目前還不清楚這樣的計劃是否會成功，但這「很容易被看作是絕望，而非決心。」

西方將如何應對？

西方國家在如何應對戰術性核打擊方面一直模棱兩可，面對的選擇也很復雜。

美國和北約不希望在隱含的核威脅面前顯得軟弱。但是，他們也想避免烏克蘭戰爭升級為一場更廣泛的、毀滅性的全球核戰爭。烏克蘭並非北約國家。

專家們表示，如果普亭使用核武器，西方將別無選擇，只能做出回應，這個回應應該來自北約這個集團，而不是美國一家。

核政策專家沃爾夫斯塔爾說：任何反應都應「確保普亭的軍事狀況不會因這種打擊而得到改善，確保他的政治、經濟和個人地位因此而受到影響」。

美國在北約國家部署了大約100件美國的戰術核武器，可以對俄軍做出相應的回應。

美國智庫大西洋理事會的克羅尼格（Matthew Kroenig）表示，這表明美國的決心，並提醒莫斯科其行動的危險性。然而，他說，「這也可能激起俄羅斯的核報復，讓核武交火和進一步人道主義災難的風險增加」。

另一個風險是，一些北約成員國可能會拒絕做出核回應，從而讓普亭達到削弱北約聯盟的目的。

專家說，以更常規的軍事或外交方式回應俄羅斯的核攻擊，並向烏克蘭提供更多致命武器來攻擊俄羅斯，可能會更有效。

克羅尼格說：如果俄羅斯使用核武，可能會提供一個機會，說服那些迄今為止不願意參與西方對俄制裁的國家——比如印度，甚至是中國——參與進一步的對俄制裁。

此外，美國可以向烏克蘭提供北約飛機、愛國者導彈、薩德反導彈系統以及ATACMS陸軍戰術導彈系統，烏克蘭軍隊可以使用這些導彈來打擊俄羅斯本土。軍事專家坎西恩說，到時候，「我們會拿掉對烏軍的所有限制」。

（法新社）

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