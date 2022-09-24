德國之聲專訪／普亭下動員令 尋求「俄耗盡士兵前讓烏耗光子彈」

俄羅斯總統普亭本周三宣布進行部分動員，為其入侵烏克蘭提供後續武裝力量支持。DW採訪了安全專家格雷澤爾（Gustav Gressel），討論了俄羅斯軍隊的實力以及部分動員所帶來的成功幾率。

德國之聲DW：俄羅斯軍隊目前的狀況如何？

格雷澤爾：嗯，他們基本處於混亂狀態。俄羅斯是在和平時期開始這場戰爭的，所以他們把高度戰備的營級戰鬥隊--也就是說一個營加上職業軍人的支持，於今年2月派往前線。在戰爭過程中，他們幾乎調用了他們所有的高級戰備營。

這些部隊受到了充分的打擊；有一些編隊在物理上根本不存在了。他們的傷亡人數非常多，死的死，傷的傷。因此，這些部隊到現在已經筋疲力盡了。它不可能通過志願者來再生。

現在，動員的問題是，你要有一個訓練單位。而眼下的這一輪部隊無法訓練，因為沒有人去做這個。

德國之聲DW：你認為普亭的部分動員會有什麼影響？

我現在在思考，他們要怎麼做？他們是否會部署他們擁有的這40%的殘餘部隊，並將其派往烏克蘭。俄羅斯希望基本上隨著動員，隨著軍事存在的增加，他們將打破烏克蘭的抵抗，侵蝕烏克蘭軍隊，並將勝利帶回家？

這可能是普亭的想法--這是一個一次性的機會。如果他擴張部署了這些人，俄羅斯軍隊就什麼都沒有了。這是很冒險的。

德國之聲DW：鑑於俄羅斯軍隊在人員數量和設備數量方面的明顯優勢，它在這次入侵烏克蘭的行動中怎麼沒有成功？

有很多原因。他們帶著完全錯誤的政治假設進入戰爭，低估了烏克蘭的恢復力，完全沒有理解烏克蘭的政治制度和它的運作方式。計劃上的馬虎，缺乏後勤準備，缺乏空軍。

首先，他們將此作為「特別軍事行動」展開，只使用他們的高戰備合同兵部隊，沒有徵兵。他們完全低估了指揮、控制一支如此異質且在如此短的時間內所集結部隊的任務。

他們的軍官培訓很差。有一個非常不靈活的指揮和控制結構。他們有一個非常繁瑣的指揮和控制線，用於戰鬥支援，特別是用於炮兵和空對地協調。這非常糟糕，而且仍然很糟糕。他們目前正試圖克服這一點。但在實踐中，什麼事情都沒有發生。

德國之聲DW：之前關於俄羅斯軍隊狀況的研究表明，它是強大的。這種說法是無稽之談嗎？

我在一定程度上是這方面的始作俑者，因為我也寫過並發表過這類文章。所以有兩個問題。第一是2014年之後，俄羅斯軍隊越來越不透明。它有點像一個越來越大的謎，一個黑盒子。他們談論的很多東西都是不真實的。

第二件事是，當然，我們看了他們在敘利亞的表現。但在敘利亞的行動要比他們在烏克蘭試圖做的事情容易得多。

德國之聲DW：你所描述的是，a）俄羅斯軍隊在入侵烏克蘭之前並不是處於良好狀態。而且，b）他們的表現基本上沒有達到普亭的預期。那麼，就推進這一部分動員而言，這現在意味著什麼？

我的直覺是，普亭並不真正關心「正在集結的新部隊」的劣質問題。所以我的猜測是，這樣做的總體目的是在俄羅斯耗盡士兵之前讓烏克蘭耗盡子彈。

他們在農村徵兵，在那裡的少數民族中徵兵，強行把他們征入其中，試圖放過莫斯科、聖彼得堡和更大的城市中心--不僅因為這些是精英和他們自己的孩子，而且還因為在普亭的心目中，他們是比其他人更有價值的人。因此，他們都將在這裡被當作炮灰的本能想法可能是正確的。

德國之聲DW：這一方面是令人難以置信的壓抑。

令人難以置信的斯大林的方式! 我一直在想，普亭是否真的認為今天的俄羅斯社會就是斯大林指揮的社會......而就目前而言，差別似乎並不是很大。

德國之聲DW：這些不情願的士兵會不會在軍隊中集體開小差？

這說起來容易，做起來難。問題是，如果你在這樣一個組織中，你不知道你的鄰居要做什麼，而且是在生死攸關的情況下，即使你真的不支持這個政權，也不是那麼容易放下槍就跑。

德國之聲DW：你把這次部分動員描述為基本上是突破烏克蘭抵抗的最後一擊。你認為這能成功嗎？

還沒有定論。我不認為勝利是必然的。但烏克蘭人為了抵禦這樣的攻勢將陷入艱難境地。

德國之聲DW：在您看來，烏克蘭的勝利將取決於什麼？

很大程度上將取決於西方是否願意向烏克蘭提供重型武器、設備、彈藥以阻止這一趨勢。現在，我們真的需要調配我們在西方的每一輛車和每一件裝備，而我還沒有看到西方有這種意願。

德國之聲DW：德國對提供重型武器裝備持謹慎態度。你覺得德國方面的顧慮可以理解嗎？

不，我不認為他們有什麼理由。如果你提供大炮，你也可以提供坦克。他們只是需要克服這個問題。

我認為他們需要的是一只美國的大靴子，以極高的速度踹在他們的後背上。這就是目前所需要的一切。

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