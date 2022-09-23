烏克蘭被佔領區開始「全民公投」 俄羅斯有意「故技重施」？

周五（9月23日）上午，俄羅斯控制的烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松等地區開始了所謂的「全民公投」。居民們被要求就他們所在地區是否成為俄羅斯的一部分做出「是」或者「否」的投票。

周三（9月21日），俄總統普亭發表電視談話宣稱，無論公投結果如何，莫斯科均將承認。

與2014年吞並克里米亞半島時一樣，俄羅斯力圖顯示自己中立，而是由莫斯科提供軍事支持的被佔地區政客宣布了所謂的「公投」。烏克蘭憲法禁止地區公投。

與八年前在克里米亞相似，投票日期比預期的11月4日提前了。沒有獨立的選舉監督。

不過，這次與八年前相比有很多不同。

頓涅茨克和盧甘斯克是自行宣布獨立的「共和國」，自2014年以來事實上處於俄羅斯控制之下。在今年2月入侵烏克蘭前不久，普亭正式承認其獨立地位。

赫爾松和扎波羅熱地區在入侵之初幾乎完全或部分被俄羅斯佔領。直到今天，所有這四個地區仍在發生戰事。莫斯科還曾計劃在數天前尚被其佔領的哈爾科夫以東地區舉行偽公投，烏軍的成功反攻使這一計劃破產。

俄媒體報導稱，公投中會有地區差異。在頓涅茨克和盧甘斯克，選票上只列一個問題：是否同意加入俄羅斯聯邦？

在赫爾松和扎波羅熱，選票上列出3個問題，但答案的選項也是「是」或者「否」：是否同意脫離烏克蘭、是否同意建立獨立國家、是否同意加入俄羅斯聯邦。

公投也將在俄羅斯本土舉行，2014年以來，有數十萬烏克蘭人進入俄羅斯境內躲避戰亂。然而，大多數烏克蘭難民——數百萬之眾——已經逃到基輔控制的地區以及海外。

公投不採用電子投票方式。莫斯科任命的行政主管巴利茨基（Jewgeni Balizki）周二在接受俄羅斯國家廣播公司Rossiya-24採訪時說，在扎波羅熱地區，將由警察護送流動投票小組挨家挨戶「上門服務」。

俄羅斯的算盤

一旦吞並正式完成，頓涅茨克和盧甘斯克的士兵就將成為俄軍的一部分；莫斯科對赫爾松和扎波羅熱的計劃則有所不同，那裡將招募志願兵。

俄前總統梅德韋傑夫在周二在社交媒體Telegram上寫道，新領土的並入使俄羅斯有機會使用「所有力量進行自衛」。不少觀察家將此解釋為使用核武器的威脅。不過，上個月烏克蘭曾進攻被吞並的克里米亞半島上一俄羅斯軍用機場，俄方並未立即實施反擊。

俄羅斯政治學者奧列什金（Dmitry Oreshkin）在接受德國之聲采訪時指出，莫斯科當初曾計劃舉行表面上有序的投票，但現已無法實施。他指出，「在戰爭仍在進行，幾乎有一半人口逃離的情況下」，公投乃無稽之談。

有關俄佔烏克蘭領土上目前的民意，現無可靠數據。不過，2019年，柏林東歐與國際研究中心（ZOiS）委托進行的一項調查結果顯示，在頓涅茨克和盧甘斯克分離地區，贊成並入俄羅斯的居民不到一半，約佔45%，其中，大約27%的人支持自治，大約54%的人贊同回歸烏克蘭。

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