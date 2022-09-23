普亭宣布「部分動員令」 俄羅斯人憂恐瞬間變「全面動員」急出走

兩天前（9月21日）俄羅斯總統普亭罕見地發表電視談話，宣布「部分動員令」。他聲稱需要採取這一措施來保護俄羅斯人民免受所謂的「西方集體」在烏克蘭利用戰爭機器實施的威脅。

普亭在講話中反復強調發出的只是「部分動員令」。他說，這只涉及預備役軍人和那些以前曾在軍隊服過役或有軍事經驗的人。

俄羅斯國防部長紹伊古也強調，不會徵召學生，而且部分動員令涉及的僅有30萬人。

俄羅斯做出這一宣布並不令外界感到意外。烏克蘭軍隊發起反攻之後已經奪回了超過6000平方公里的土地，俄羅斯是否需要更多兵源的討論也變得越來越緊迫。

戰爭爆發之後，一直有報導稱俄羅斯在推動招募更多的人參戰，包括在求職網站上發布廣告，承諾參戰就可以拿到現金。9月中旬，社交媒體上流傳的影片顯示，與克里姆林宮關系密切的商人普裡格欽（Yevgeny Prigozhin）招募俄羅斯監獄內的囚犯參加瓦格納軍團在烏克蘭作戰。

克里姆林宮網站刊登的動員令文件也引發爭議。這份文件通過10點說明徵召軍人的法律基礎，但是第7條卻沒有被公布。普亭的新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)說，這一條涉及徵兵的數量，僅用於行政用途。這讓人懷疑克里姆林宮是否只打算徵召30萬名士兵。

逃避徵兵卡

在俄羅斯並不是所有人都相信克里姆林宮的說辭。通訊軟件Telegram上「他們在哪裡發徵兵卡」、「俄羅斯徵兵卡」這樣的群組吸引了成千上萬的手機用戶加入。這些群組分享有關警察有可能在哪些地方分發徵兵卡的信息。

有一個附帶了警察和乘客模糊身影的照片的貼文寫道：「在莫斯科，地鐵契訶夫到普希金站，警察拿著紙片走來走去，攔住他們碰到的男人。」另一個貼文說，在聖彼得堡，身穿迷彩服的男子已經開始前往學生宿舍。

德國之聲無法核實這些貼文所含內容的真實性，但是它們反映了普亭的部分動員令給人們帶來的恐慌。在Telegram上一些親克里姆林宮和支持戰爭的群組中，一些貼文指責有關徵兵卡的貼文都是親烏克蘭的人發的。一個貼文說：「我們和你們不一樣。在我們的街道上，沒有人被（警察）抓走」。

「部分」只是字面上的含義嗎？

俄羅斯總統人權委員會前成員克里文科（Sergey Krivenko）在接受德國之聲采訪時說，現在俄羅斯的主要新聞就只剩下部分動員令。他說，「部分」可以在「一瞬間」就變成全面。

克里文科現在是人權組織「公民、軍隊、權利」的負責人。他指出，克里姆林宮引用的徵召人數沒有在任何官方文件中出現。

俄羅斯著名的反對派領導人古德科夫（Dmitry Gudkov）也表達了類似的憂慮。他在接受德國之聲採訪時說，「部分動員令」這只是一個說法。今年6月，古德科夫因擔心有可能被逮捕而逃離了俄羅斯。他說：「我仔細閱讀了普亭下達的命令。他們是要徵召所有人，現在只不過是列出徵召的前後順序。」

「他們就是在徵召額外的炮灰，」古德科夫說，「這是普亭最新宣布的葬禮宣傳。」古德科夫還說：「我今天給很多朋友寫了信，告訴他們，伙計們，快離開這個國家。」

迅速逃離俄羅斯

似乎很多人都得出了與古德科夫相同的結論。俄羅斯當地媒體報導說，未來幾天離開俄羅斯前往不需要簽證的國家的航班幾乎瞬間售罄。前往土耳其、亞美尼亞和阿塞拜疆等國家的機票價格飆升至相當於2000多歐元。

俄羅斯獨立新聞機構Meduza發表了一篇題為「現在從俄羅斯逃到哪裡」的文章，列出了一些國家及其入境要求。歐盟成員國拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞宣布，它們不會向逃避莫斯科動員令的俄羅斯人提供庇護。然而，波羅的海國家的禁令並不包括異見人士或難民。

更大規模的抗議不太可能發生

外界很難了解到俄羅斯社會對部分動員令的負面反應究竟有多廣泛。該國獨立民調機構列瓦達中心負責人沃爾科夫（Denis Volkov）說，很多人已經習慣了這種「在衝突中局勢中的生活」，對很多人來說，儘管動員令讓衝突變得越來越「臨近」，但到目前為止衝突只是一種「背景」。

自從俄羅斯軍隊在2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯也變得越來越獨裁。雖然在俄羅斯參與抗議活動會面臨嚴格的法律懲處，但據人權監督團體OVD info稱，俄羅斯各地都發生了反對「部分動員令」的示威活動，在30個城市有1200多人被捕。數十萬人參與簽署了一份反對部分動員令和全面動員令的請願書。儘管「詆毀」武裝部隊是一項可被判處15年監禁的罪行，但是人們還是參與了示威和請願活動。

不過列瓦達中心負責人沃爾科夫說，更大規模的抗議不太可能發生。他說：「目前在俄羅斯不可能舉行大規模抗議，哪怕有這種想法都是不切實際的。」

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