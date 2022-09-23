聯合國調查委員會：俄羅斯在烏克蘭犯下「戰爭罪」

聯合國方面周五（9月23日）表示，其調查人員發現俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪的證據。

相關調查委員會的負責人莫塞（Erik Mose）對聯合國人權理事會說：「根據委員會收集的證據，委員會得出結論，在烏克蘭發生了戰爭罪。」

該委員會成立於今年5月，旨在調查戰爭罪的指控。到目前為止，他們把重點放在了四個地區，分別是基輔、哈爾科夫、蘇梅和切爾尼戈夫。

「我們對所訪之處的大量處決事件感到震驚」，委員會主席莫塞說，表示目前正在調查16個城鎮和定居點的此類死亡事件。

大規模的調查

聯合國調查員與150多名受害者、目擊證人交談，並訪問了27個城鎮和定居點，還調查了墳墓以及拘留和酷刑所。

該小組也調查了兩起烏克蘭士兵虐待俄羅斯人的案件。

這個調查委員會在一份聲明中說：截至明天（9月24日），這場戰爭已經進行了七個月。「我們對發生在烏克蘭的國際武裝衝突給平民百姓帶來的痛楚感到擔憂。」聲明稱，聯合國人權事務高專辦定期更新的傷亡數字、以及聯合國難民署關於難民和流離失所者已經說明了這一點。聲明補充說，「最近發現了更多的墳墓，這說明了局勢的嚴重性」。

性暴力的受害者從4歲到82歲

這份調查委員會的報告強調了俄羅斯行動產生特別有害影響的幾個方面，其中包括對平民區的全面的、不分青紅皂白的攻擊，以及處決、酷刑以及性暴力等暴力行徑。

委員會報告說，俄羅斯「在居民區使用具有大面積效應的爆炸性武器，給平民帶來了巨大的傷害和痛楚」，一些攻擊「是在不區分平民和戰鬥人員的情況下進行的」，包括使用「集束彈藥、多管火箭系統，以及在居民區進行空襲」。

報告列舉了16個正在調查處決事件的城鎮和定居點，表示還有提出「可信指控」的更多案件。

調查委員會表示，烏克蘭受害者們「一致表示受到了虐待和酷刑」，其中一些人稱被轉移到俄羅斯的拘留中心，在那裡被關押了數周。一些受害者據稱已經失蹤。委員會還提交了曾被拘留者在俄羅斯拘留中心遭受毆打、電擊和強迫裸體的證詞。

委員會主席莫斯也表示，他們發現了俄羅斯士兵犯下性暴力、基於性別的暴力罪行的證據。受害者的年齡從4歲到82歲不等。

聲明說：「委員會記錄了兒童被性侵、遭受酷刑和被非法監禁的案件。」

（美聯社，法新社，路透社）

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