俄羅斯總參謀部：今秋徵12萬人入伍 不派往烏克蘭

當地時間9月22日，俄羅斯武裝力量總參謀部動員局發言人齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）在接受採訪時說，俄羅斯今秋開展的徵兵活動將徵召12萬人入伍，但不會將其派往烏克蘭執行「特別軍事行動」。

據俄羅斯衛星通訊社9月22日報道，齊姆良斯基說，俄羅斯即將進行的徵兵活動將在俄羅斯法律規定的時間內按計劃開展，與正在烏克蘭執行的「特別軍事行動」無關。俄羅斯國防部網站稱，這是俄羅斯的年度例行徵兵，所有應徵入伍的士兵無論其專長如何，都會前往部隊，在俄羅斯境內服役。

另據央視報道，俄國防部22日對俄總統普京9月21日簽署的「局部動員令」進行了解釋說明。俄羅斯將首先徵召對於執行軍事任務必需的人員，包括射擊手、坦克手、炮手、司機、機師等。

被徵召人員的數量由擬招募的軍事單位的人員需求決定，主要考慮的是需擁有作戰經驗。除招募軍官外，還將招募普通士兵和士官。有些職位可由具有相關軍事資格的女性擔任，如醫務人員。

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文章授權轉載自《香港01》