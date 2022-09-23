快訊

周玉蔻點名蔣萬安父緋聞案 黃國昌批下流：跨越文明底線

徐佳瑩新歌MV最後10秒藏彩蛋 挺孕肚宣布「二胎是女兒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄羅斯總參謀部：今秋徵12萬人入伍 不派往烏克蘭

香港01／ 撰文／許懿安
根據俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯議會下議院國家杜馬20日對兵役法進行修訂，加強對包括逃兵在內等違反兵役義務的懲罰。法新社
根據俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯議會下議院國家杜馬20日對兵役法進行修訂，加強對包括逃兵在內等違反兵役義務的懲罰。法新社

當地時間9月22日，俄羅斯武裝力量總參謀部動員局發言人齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）在接受採訪時說，俄羅斯今秋開展的徵兵活動將徵召12萬人入伍，但不會將其派往烏克蘭執行「特別軍事行動」。

據俄羅斯衛星通訊社9月22日報道，齊姆良斯基說，俄羅斯即將進行的徵兵活動將在俄羅斯法律規定的時間內按計劃開展，與正在烏克蘭執行的「特別軍事行動」無關。俄羅斯國防部網站稱，這是俄羅斯的年度例行徵兵，所有應徵入伍的士兵無論其專長如何，都會前往部隊，在俄羅斯境內服役。

另據央視報道，俄國防部22日對俄總統普京9月21日簽署的「局部動員令」進行了解釋說明。俄羅斯將首先徵召對於執行軍事任務必需的人員，包括射擊手、坦克手、炮手、司機、機師等。

被徵召人員的數量由擬招募的軍事單位的人員需求決定，主要考慮的是需擁有作戰經驗。除招募軍官外，還將招募普通士兵和士官。有些職位可由具有相關軍事資格的女性擔任，如醫務人員。

延伸閱讀：

普京增兵所為何事？俄羅斯宣布招人13萬「真正目的」

局勢升溫　普京宣布「局部軍事動員」　俄股低開MOEX指數曾跌一成

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

烏克蘭4地區展開入俄公投 被爆武裝組織闖民宅「逼民眾投票」

鷹謀2024

「限定官方使用」 俄祕密條款可讓普亭增兵百萬人

普亭下「動員令」引發出走潮 澤倫斯基呼籲俄羅斯人抵制

相關新聞

烏克蘭4地區展開入俄公投 被爆武裝組織闖民宅「逼民眾投票」

在俄羅斯掌控下的4個烏克蘭地區今天開始公民投票，決定是否加入俄羅斯聯邦，俄國希望藉此作為併吞這些領土的依據。一名烏克蘭官...

俄羅斯總參謀部：今秋徵12萬人入伍 不派往烏克蘭

當地時間9月22日，俄羅斯武裝力量總參謀部動員局發言人齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）在接受採訪時說，俄羅斯今秋開展的徵兵活動將徵召12萬人入伍，但不會將其派往烏克蘭執行「特別軍事行動」。

義大利前總理大選前為盟友護航 稱「普亭別無選擇」才入侵烏克蘭

BBC報導，義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）為俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭辯護，稱他被「推動」進...

瑞士譴責俄在烏克蘭進行「假公投」 擬跟進歐盟制裁

瑞士政府今天表示，俄羅斯占領的烏克蘭部分領土正進行「假公投」，這些公投違反國際法，瑞士考慮跟進歐盟對俄國祭出新制裁

併吞領土第一步？烏克蘭4地將辦入俄公投 各方同聲譴責

由俄羅斯和親俄勢力控制的4個烏克蘭地區，正準備在23日針對加入俄羅斯這個議題展開公投。西方國家普遍譴責此事，稱這個公投是...

烏克蘭外長：王毅指中國尊重烏克蘭領土完整 反對動武

烏克蘭外交部長庫列巴今天透過推特表示，他會見了中國國務委員兼外交部長王毅，並指王毅表示，中國尊重烏克蘭的主權和領土完整，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。