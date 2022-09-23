快訊

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭隱晦威脅動用核武 白宮批危險先例「必須認真對待」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭，攝於22日。路透
俄羅斯總統普亭，攝於22日。路透

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）告訴BBC，美方正「認真」對待俄羅斯總統普亭日前發出的隱晦威脅，即動用核子武器防衛烏克蘭的佔領區。

普亭總統21日警告，俄羅斯在領土完整受到威脅時，會動用其掌握的一切手段來保護國土，「我不是在恐嚇」。在此同時，俄軍局部佔領的盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱和赫松等烏克蘭4州啟動加入俄羅斯的快速公投，被烏克蘭與其盟友抨擊為假投票，旨在為非法兼併偽造合法性。

柯比指出，美國沒有改變「戰略威懾態勢」（Strategic deterrent posture），但普亭的講話不負責任。他說，「在戰爭的情況下，普亭先生會用這種修辭是危險的先例。顯然，他在烏克蘭境內輸了」。

柯比告訴記者，「我們認真對待這些言論，我們必須認真對待這些威脅，我們確實如此」，又稱美方「一直盡我們所能監控他的核武能力，我可以告訴你，我們沒看到任何跡象顯示，我們必須改變我方目前的戰略威懾態勢」，還駁斥了俄羅斯兼併烏克蘭更多區域的計畫，「不過是普亭試圖通過政治與選舉問題取得進展的計謀，這是他無法武力取得的」。

柯比表示，「但這是行不通的，沒有人會承認的。所需發生的是普亭先生必須離開烏克蘭，他必須停止這場戰爭」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

王毅：烏克蘭局勢呈擴大化趨勢 當務之急是停火止戰

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

為何此刻下令動員？專家曝俄揚言動用核武原因 呼籲北約「不要上當」

普亭升級烏克蘭戰爭 向西方發出核戰威脅

相關新聞

普亭隱晦威脅動用核武 白宮批危險先例「必須認真對待」

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）告訴BBC，美方正「認真」對待俄羅斯總統普亭日前發出的隱晦威脅，...

烏拒和談 盼剝奪俄安理會否決權

烏克蘭總統澤倫斯基廿一日透過視訊在聯合國大會發言，指責俄羅斯入侵烏克蘭及犯下戰爭罪行，排除與俄羅斯進行和談，並要求各國繼...

逃避兵役的俄國人哪裡去？德國表態歡迎

（德國之聲中文網）德國將接收反政府、從而面臨生命危險的俄羅斯逃亡者。德國聯邦內政部長菲瑟爾（Nancy Faeser ）周四（9月22日）接受《法蘭克福匯報星期日版》時表示，在國內受到嚴重侵害的俄羅斯逃亡者“在正常情況下”都應受到國際保護，在德國也不例外。

華郵：美已私下警告俄若動核武後果嚴重

俄羅斯總統蒲亭因應俄烏戰事下達局部動員，甚至暗示必要時有動用核武可能。拜登政府一直私下警告莫斯科使用核武後果嚴重，但俄國...

俄爆逃難潮湧邊境 各國不同調歐盟尋求共同立場

俄羅斯因與烏克蘭戰爭並下令局部動員而引發俄羅斯民眾大舉逃出國，歐洲聯盟執行委員會今天表示，歐盟會員國對於俄國人尋求入境一...

俄羅斯持續入侵烏克蘭！聯合國安理會成員「強力譴責」

俄羅斯在22日的聯合國安理會會議上遭到嚴厲批評，大多數成員呼籲克里姆林宮結束對烏克蘭的戰爭，而中國和印度則避免直接表態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。